Чи пустять у продуктові магазини невакцинованих? Ми дізналися у головного санлікаря України

Наразі 17 регіонів перебувають у "червоній зоні". Можливо, такими стануть ще 2-3 області

В Україні поки що пускають до магазинів без вакцинації. Фото: колаж "Сьогодні"

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що наразі не розглядається запровадження національного локдауну. Крім того, влада не планує обмежувати вхід до продуктових магазинів нещепленим громадянам.

Про це Кузін повідомив у ексклюзивному інтерв'ю для сайту "Сьогодні".

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Чи можливий національний локдаун?

"Поки що не розглядаємо такого формату. 17 регіонів зараз перебувають у "червоній зоні". Можливо, такими стануть ще 2-3 області", – розповів головний санітарний лікар України.

Чи пустять у продуктові магазини без щеплення?

За словами Кузіна, продуктові магазини зараз не розглядаються з погляду обмежень.

"Це пов'язано з тим, що там люди купують собі їжу. Робота таких точок, як і аптек, не обмежується навіть у "червоній зоні", – наголосив він.

"Червона зона" в Україні може розширитись. Фото: колаж "Сьогодні"

Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 16 листопада, в Україні зафіксували 18 668 нових підтверджених хворих COVID-19. Серед них 1312 дітей та 403 медпрацівники.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 468 осіб;

летальних випадків – 769,

одужало – 20 211 осіб.

В Україні "жовтих" може побільшати

Луганську та Херсонську області можуть перевести до "жовтої зони" адаптивного карантину, якщо збережеться позитивна динаміка.