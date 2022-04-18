Путина ждет судьба Николая II — Грицак

Историк рассказал, к чему приведет развязанная Россией война в Украине

Ярослав Грицак рассказал, чей путь может повторить президент РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин просчитался и ждет судьба последнего российского царя. Россияне верят в свою великую миссию, а Украина может стать восточноевропейским тигром. Война быстро ведет Украину к цели, мы впервые за тридцать лет жизни получили эффективное государство.

Об этом и многом другом историк Ярослав Грицак рассказал в интервью с ведущей Наташей Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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Об идее Папы общего креста для Украины и России

Целая доктрина возникла для того, чтобы показать, что войны могут быть справедливы и христианин может брать в руки оружие. Ватикан постепенно отходит от этих вещей. И это дает Папе быть над воюющими сторонами, быть таким голубем мира, не осуждать ни одну, ни другую, а пробовать их соединить. Это морально неоправданно. Это не имеет христианского основания. Лучше всего сказал Мирослав Маринович, который сказал, что на самом деле это два разных креста — украинский и российский. Украинский – это крест жертвы, а российский крест – это крест народа, который должен совершить свое покаяние. Нельзя смешивать эти кресты.

Кто стоит за Путиным

Это война Путина в том смысле, что ключевое решение принял Путин. В другом смысле — это не война Путина, потому что Россия сильно поддерживает Путина. И прежде поддерживала. Россия очень хотела прихода к власти такого Путина после Горбачева-Ельцина. Этому много подтверждений социологических опросов. Так что за Путиным стоит коллективный Путин. Это очень важно, мы это знаем. А кроме того за коллективным Путиным стоит повторяющаяся коллективная русская история, все время выбрасывающая наверх таких, как Ленин, Сталин или Иван Грозный.

Путин теряет лицо

Я не могу сравнивать Путина ни с Александром III, ни с Николаем I, ни с Николаем ІІ. Они не были КГБистами. Это очень важно. Но, что судьба Николая II его ждет – это очень правдоподобно. Россия коллапснет. Мы не знаем когда, но коллапс происходит из одной детали, вдруг все это рушится. Поэтому это будет напоминать судьбу Николая II, судьбу всех таких тиранов, которые построили такую систему и потерпели крах, потому что потеряли лицо среди своих подданных. Потому что ключевой вопрос "потеряли лицо". Даже с точки зрения истории долго держится тот, кто войны выигрывает, как только войны начинают проигрываться, это сразу коллапсирует. Поэтому ключевым фактором для нас есть украинская армия.

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Почему Путин отважился на прямую агрессию

Это профнепригодность. Чем дольше человек стоит у власти, тем менее разумные решения принимает. 22 года – это многовато. Власть кружит голову. Второй момент, надо понимать, когда началась эта война. Война началась после Казахстана, а прежде была Беларусь, а прежде Сирия, и это дало ощущение Путину, что он все может. И эти победы дали ему ощущение, что Запад очень слаб. Что сейчас он может нанести последний удар по Европе, по Западу и наконец-то покажет всем "кузькину мать", свою силу.

Место Путина среди диктаторов

И Гитлер, и Сталин были идеологическими людьми. У Путина этого нет. И Гитлер, и Сталин ставили какие-то "измы": коммунизм, фашизм, это все была какая-то такая теория. Здесь ничего такого нет. Такое страшное размытое нечто, потому что здесь есть все. Такая солянка, всего набросанного. Есть большой соблазн ставить Путина рядом с Гитлером и Сталиным, но это оказывать ему слишком большую услугу. Он недотягивает. Не в том смысле, что он лучше. Он более мерзкая фигура. Гитлер и Сталин были фигурами, имели какой-то масштаб, а здесь масштаб маленький. Неизвестно, что-то такое с комплексом неполноценности.

О загадочной русской душе

В глубине России, в глубине русской души огромный комплекс неполноценности. Потому что они победили Наполеона или Гитлера, но не стали жить лучше, чем французы или немцы. И всегда возникает чувство — почему, почему мы хуже. Это чувство худшести замещает компенсация — мы действительно не хуже, мы другие. И наша задача спасать мир, поэтому мы согласны во что бы то ни стало, на бедность, на тирана, на что-нибудь другое, только чтобы мы показались миру великими и пушистыми. Это то, что характерно для русской культуры. Это желание быть великими, это желание быть на коленях, унижаться и вместе с тем считать себя центром мира.

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Наши ощущения, что в России будет бунт из-за плохих условий жизни, не работают. Россияне согласны на такие плохие условия, только чтобы чувствовать себя великими, и Путин придает эти ощущения. Пропаганда дает им эти чувства. Вместо того чтобы быть нормальной Россией, они хотят быть великой Русью.

Как появился в российской пропаганде Бандера

Если бы Бандеры не было, его нужно было бы российской пропаганде придумать. Российская пропаганда должна иметь кого-то, кто воплощает украинскую независимость, причем независимость такую в наиболее экстремальном виде. Еще до того, как был русский альянс, эту роль исполнял Мазепа в российской пропаганде. В довоенные деньки эту роль исполнял Петлюра. Поскольку ни Мазепа, ни Петлюра не дожили до Второй мировой войны, нужно было найти кого-нибудь, кто бы эту роль исполнял. И тут Бандера на это идеально подходил. Важно и существование бандеровцев, они борются не с украинцами, а с бандеровцами. Это та старая формула, о которой когда-то Норман Дэвис сказал, что россияне трактуют, что украинцы являются россиянами, когда делают что-то хорошее, и только украинцами, когда делают что-то плохое. Поэтому Вернадский или Шевченко могут быть русскими в российской пропаганде. А Бандера – это всегда украинец.

Какое будущее нас ждет

То, как мы живем сейчас, это результат изменений в мире последние двести лет. То, что мы стали жить лучше, это все изменения экономические и политические. Но главное не изменения экономические, а политические. Политические означает то, что должны пройти определенные политические реформы, разделение властей, создание независимой мировой системы и все такое. В России это никогда не удавалось. Россия двести лет пробует, ей не удается, поэтому она всегда символ страны-неудачника. Украине это удается. И мы уже до войны уже зашли далеко на этом пути. Война нас быстро ведет к цели, потому что мы смотрим, как сейчас функционирует государство, но мы впервые за тридцать лет жизни имеем эффективное государство.

Нам важно это сберечь. Если это сохранится, я убежден, что Украина будет через несколько лет эдаким восточноевропейским тигром. Это будет его статус. Украина будет таким лидером региона, как Польша. Если мы будем союзниками, это полностью изменит геополитику. Я вижу Украину очень сильной.

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