На Путіна чекає доля Миколи ІІ — Грицак

Історик розповів, до чого призведе розв'язана Росією війна в Україні

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Президент Росії Володимир Путін прорахувався і його чекає доля останнього російського царя. Росіяни вірять у свою велику місію, а Україна може стати східноєвропейським тигром. Війна доводить Україну швидко до цілі, ми вперше за тридцять років життя маємо ефективну державу.

Про це і більше історик Ярослав Грицак розповів в інтерв’ю з ведучою Наташею Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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Про ідею Папи спільного хреста для України й Росії

Ціла доктрина виникла із тим, щоб показати, що війни можуть бути справедливі й християнин може брати в руки зброю. Ватикан поступово відходить від цих речей. І це дає Папі бути над воюючими сторонами, бути таким голубом миру, не засуджувати ні одну, ні другу, а пробувати їх поєднати. Це морально невиправдано. Це не має християнської підстави. Найкраще тут сказав Мирослав Маринович, який сказав насправді це два різні хрести — український і російський. Український — це хрест жертви, а російський хрест — це хрест народу, який мусить зробити своє покаяння. Не можна змішувати ці хрести.

Хто стоїть за Путіним

Це війна Путіна в тому сенсі, що ключове рішення прийняв Путін. В іншому сенсі — це не є війна Путіна, бо Росія сильно підтримує Путіна. І перед тим підтримувала. Росія дуже хотіла приходу до влади когось такого Путіна після Горбачова-Єльцина. На це є багато підтверджень соціологічних опитувань. Так що за Путіним стоїть колективний Путін. Це дуже важливо, ми це знаємо. А крім того за колективним Путіним стоїть колективна російська історія, яка весь яка повторюється, весь час викидає наверх таких як Ленін, Сталін чи Іван Грозний.

Путін втрачає лице

Я не можу порівнювати Путіна ні з Олександром ІІІ, ні з Миколою І, ні з Миколою ІІ. Вони не були КДБістами. Це дуже важливо. Але, що доля Миколи ІІ його чекає — це дуже правдоподібно. Росія колапсне. Ми не знаємо коли, але колапс стається з однієї деталі, раптом все це валиться. У цьому це буде нагадувати долю Миколи ІІ, долю всіх таких тиранів, які побудували таку систему й зазнали краху, бо втратили лице серед своїх підданих. Тому що ключове питання "втратили лице". Навіть із погляду історії, довго тримається той, хто війни виграє, як тільки війни починають програватися, це зразу колапсує. Тому ключовим фактором для нас є українська армія.

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Чому Путін наважився на пряму агресію

Це профнепридатність. Чим довше людина стоїть при владі, тим менш розумні рішення приймає. 22 роки – це забагато. Влада скручує голову. Другий момент, треба розуміти, коли почалася ця війна. Війна почалася після Казахстану, а перед тим була Білорусь, а перед тим Сирія, і це дало відчуття Путіну, що він все може. І ці перемоги дали йому відчуття, що Захід дуже слабкий. Що зараз він може нанести останній удар по Європі, по Заходу і нарешті покаже всім "кузькіну мать", свою силу.

Місце Путіна серед диктаторів

І Гітлер, і Сталін були ідеологічними людьми. В Путіна цього немає. І Гітлер, і Сталін ставили якісь певні "ізми": комунізм, фашизм, це все була якась така теорія. Тут нічого такого немає. Таке страшне розмите, бо тут є все. Така солянка, всього накинутого. Є велика спокуса ставити Путіна поруч з Гітлером і Сталіним, але це робити йому надто велику послугу. Він недотягує. Не в тому сенсі, що він кращий. Він мерзенніша фігура. Гітлер і Сталін були постатями, мали якийсь масштаб, а тут масштаб малесенький. Невідомо що, щось таке з комплексом меншовартості.

Про загадкову російську душу

В глибині Росії, в глибині російської душі величезний комплекс меншовартості. Тому що вони перемогли Наполеона чи Гітлера, але не стали жити краще, як французи чи німці. І завжди виникає почуття чому, чому ми гірші. Це почуття гіршості заміщає компенсація — ми насправді не гірші, ми інакші. І наше завдання рятувати світ, тому ми згідні на будь-що, на бідність, на тирана, на будь-що інше, тільки щоб ми показалися світу великими й пухнастими. Це те що притаманно російській культурі. Оце бажання бути великими, оце бажання бути на колінах, принижуватися й разом з тим вважати себе центром світу.

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Наші відчуття, що в Росії буде бунт через погані умови життя не працює. Росіяни згідні на такі погані умови, тільки щоб відчувати себе великими, й Путін надає ці відчуття. Пропаганда дає їм ці відчуття. Замість того, щоб бути нормальною Росією вони хочуть бути великою Руссю.

Як з’явився у російській пропаганді Бандера

Якби Бандери не було, його б треба було російській пропаганді вигадати. Російська пропаганда мусить когось мати, хто втілює українську незалежність, причому незалежність таку в найбільш екстремальному вигляді. Ще до того, як був Радянський Союз, цю роль виконував Мазепа в російській пропаганді. У довоєнну добу цю роль виконував Петлюра. Оскільки ні Мазепа, ні Петлюра не дожили до Другої світової війни, треба було знайти когось, хто б цю роль виконував. І тут Бандера на це ідеально накидався. Важливе й існування бандерівців, вони боряться не з українцями, а з бандерівцями. Це та стара формула, яку колись Норман Дейвіс сказав, що росіяни трактують, що українці є росіянами, коли роблять щось добре, і тільки українцями, коли роблять щось погане. Тому Вернадський чи навіть Шевченко можуть бути росіянами в російській пропаганді. А Бандера — це завжди українець.

Яке майбутнє нас чекає

Те як ми живемо зараз це є результат змін у світі останні двісті років. Те, що ми стали жити краще це все зміни економічні й політичні. Але головне не зміни економічні, а політичні. Політичні означає те, що мають відбутися певні політичні реформи, розділення влади, створення незалежної світової системи й таке все інше. В Росії це ніколи не вдавалося. Росія двісті років пробує, їй не вдається, тому вона завжди є символом країни-невдахи. Україні це вдається. І ми вже перед війною вже зайшли далеко на цьому шляху. Війна доводить нас швидко до цілі, тому що ми дивимося, як зараз функціонує держава, але ми вперше за тридцять років життя маємо ефективну державу.

Нам важливо це зберегти. Якщо це збережеться, я переконаний, що Україна буде за декілька років таким собі східноєвропейським тигром. Це буде її статус. Україна буде таким лідером регіону як Польща. Якщо ми будемо союзниками, це цілком змінить геополітику. Я бачу Україну дуже сильною.

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