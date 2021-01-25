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Работал на ФСБ и боевиков: СБУ задержала агента "Джигурду" (видео)

25 января, 17:01

Денис Беспалов Денис Беспалов

Подозреваемый занимался организацией акций протеста и популяризировал сепаратизм

Служба безопасности Украины разоблачила агента ФСБ России и "МГБ ЛНР", который работал над дестабилизацией общественно-политической ситуации в Украине

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как сообщается, оперативники спецслужбы установили, что в январе 2021 через закрытый канал связи агент за денежное вознаграждение получил от кураторов задачу способствовать распространению искусственно спровоцированных массовых протестов, в частности, так называемого "тарифного майдана".

Целью была дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в стране. Для этого он уже организовал ряд протестных мероприятий.

СБУ задержала агента российских спецслужб Видео: СБУ

Ранее сотрудники СБУ задокументировали, что по указанию ФСБ РФ подозреваемый, который возглавлял одну из пророссийских партий, собирал информацию о кризисных явлениях в социально-экономической сфере.

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По замыслу российских спецслужб это должно было сформировать устойчивый протестный потенциал в приграничном с окупированным Крымом регионе, а впоследствии – распространиться и по всей стране.

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Также сообщается, что в феврале 2020 во время пребывания в Симферополе подозреваемый провел встречи с представителями "крымских властей", в частности, с так называемым главой "Республики Крым" Сергеем Аксеновым.

Российский агент также получил поручение начать сбор подписей среди населения Херсонской области по восстановлению водоснабжения в Крым и развернуть соответствующую информационную кампанию.

Кроме этого, он должен был популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации отдельных областей Украины.

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Во время пребывания во временно оккупированном Луганске в мае 2020 фигурант был завербован представителем так называемой "МГБ ЛНР" и получил псевдоним "Джигурда", сообщили в СБУ.

Продолжается досудебное следствие по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что задержала разведчика так называемой "ЛНР". Он принимал участие в боевых действиях против сил АТО/ООС.

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