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Работал по заказу Кремля: в Украине задержали российского агитатора (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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15 февраля, 14:36
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Мужчина получал указания навязывать прокремлевский взгляд на события в Украине и манипулировать общественным мнением украинцев
В Украине работал шпион РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине работал шпион РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

СБУ разоблачила гражданина Украины, который распространял выгодные Кремлю фейковые материалы в СМИ и Сети. Также мужчина организовывал акции по заранее подготовленному сценарию российских кураторов. Таким образом его действия должны были расшатать внутриполитическую обстановку в нашей стране и создать "нужную информационную картинку" для РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Подробности

Как стало известно, мужчина позиционировал себя "журналистом" и "лидером мнений" и сотрудничал с представителями РФ. Инструкции злоумышленник получал по электронным каналам связи, а оплату – через запрещенные электронные кошельки. Так называемый журналист регулярно отчитывался перед своими кураторами через специально созданный телеграмм-канал.

Вначале мужчина получал указания навязывать прокремлевский взгляд на события в Украине, манипулировать общественным мнением украинцев, в первую очередь накануне важных международных встреч со странами-партнерами.

В частности, он неоднократно выступал в эфирах российских и украинских телеканалов, которые сейчас находятся под санкциями, и продвигал идею о якобы пребывании Украины под внешним управлением, открыто обвинял украинских военных в обстрелах мирного населения.

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Те же месседжи он проталкивал через рейтинговые телеграмм-каналы, на что ему отдельно выделяли деньги.

Кроме того, злоумышленник регулярно уезжал за границу для личных встреч с российскими кураторами. С ними он обсуждал детали "информкампаний" и обналичивал финансирование преступных акций.

В дальнейшем кураторы сосредоточили его работу на дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине. Он начал организовывать фейковые проплаченные акции протеста в Киеве. Для этого злоумышленник нанимал для "массовки" людей, которые должны имитировать социальное недовольство действующей властью.

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Последней задачей мужчины было начать сбор подписей за импичмент действующего президента Украины Владимира Зеленского. Злоумышленник согласился за деньги подделать более миллиона подписей якобы от имени украинцев.

В результате сотрудники СБУ задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении.

СБУ задержала российского агитатора в Украине. Фото: СБУ
СБУ задержала российского агитатора в Украине. Фото: СБУ
СБУ задержала российского агитатора в Украине. Фото: СБУ
СБУ задержала российского агитатора в Украине. Фото: СБУ
СБУ задержала российского агитатора в Украине. Фото: СБУ
СБУ задержала российского агитатора в Украине. Фото: СБУ
СБУ задержала российского агитатора в Украине. Фото: СБУ
СБУ задержала российского агитатора в Украине. Фото: СБУ
СБУ задержала российского агитатора в Украине. Фото: СБУ
СБУ задержала российского агитатора в Украине. Фото: СБУ
СБУ задержала российского агитатора в Украине. Фото: СБУ
СБУ задержала российского агитатора в Украине. Фото: СБУ
СБУ задержала российского агитатора в Украине. Фото: СБУ
СБУ задержала российского агитатора в Украине. Фото: СБУ
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В Киеве задержали агента РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве агента РФ. По данным следствия, его завербовало так называемое "МГБ ДНР", контролируемое российскими спецслужбами.

В поле зрения представителей РФ гражданин Украины попал во время посещения родственников на временно неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.

По заданию кураторов агент собирал информацию о военнослужащих силовых структур Украины, в том числе СБУ. В частности, он собирал данные о контрразведывательных мерах по противодействию российским спецслужбам.

Злоумышленник должен был передавать полученные сведения во время личных встреч с кураторами на территории ОРДЛО или через технические каналы связи.

Сотрудники СБУ задержали вражеского агента в Киеве. Следствие продолжают вести в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас агент РФ под стражей по решению суда.

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