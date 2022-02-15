Работал по заказу Кремля: в Украине задержали российского агитатора (фото)

Мужчина получал указания навязывать прокремлевский взгляд на события в Украине и манипулировать общественным мнением украинцев

В Украине работал шпион РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

СБУ разоблачила гражданина Украины, который распространял выгодные Кремлю фейковые материалы в СМИ и Сети. Также мужчина организовывал акции по заранее подготовленному сценарию российских кураторов. Таким образом его действия должны были расшатать внутриполитическую обстановку в нашей стране и создать "нужную информационную картинку" для РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Реклама

Подробности

Как стало известно, мужчина позиционировал себя "журналистом" и "лидером мнений" и сотрудничал с представителями РФ. Инструкции злоумышленник получал по электронным каналам связи, а оплату – через запрещенные электронные кошельки. Так называемый журналист регулярно отчитывался перед своими кураторами через специально созданный телеграмм-канал.

Вначале мужчина получал указания навязывать прокремлевский взгляд на события в Украине, манипулировать общественным мнением украинцев, в первую очередь накануне важных международных встреч со странами-партнерами.

В частности, он неоднократно выступал в эфирах российских и украинских телеканалов, которые сейчас находятся под санкциями, и продвигал идею о якобы пребывании Украины под внешним управлением, открыто обвинял украинских военных в обстрелах мирного населения.

Реклама

Те же месседжи он проталкивал через рейтинговые телеграмм-каналы, на что ему отдельно выделяли деньги.

Кроме того, злоумышленник регулярно уезжал за границу для личных встреч с российскими кураторами. С ними он обсуждал детали "информкампаний" и обналичивал финансирование преступных акций.

В дальнейшем кураторы сосредоточили его работу на дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине. Он начал организовывать фейковые проплаченные акции протеста в Киеве. Для этого злоумышленник нанимал для "массовки" людей, которые должны имитировать социальное недовольство действующей властью.

Реклама

Последней задачей мужчины было начать сбор подписей за импичмент действующего президента Украины Владимира Зеленского. Злоумышленник согласился за деньги подделать более миллиона подписей якобы от имени украинцев.

В результате сотрудники СБУ задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении.

СБУ задержала российского агитатора в Украине. Фото: СБУ СБУ задержала российского агитатора в Украине. Фото: СБУ СБУ задержала российского агитатора в Украине. Фото: СБУ СБУ задержала российского агитатора в Украине. Фото: СБУ СБУ задержала российского агитатора в Украине. Фото: СБУ СБУ задержала российского агитатора в Украине. Фото: СБУ СБУ задержала российского агитатора в Украине. Фото: СБУ 1 /7

В Киеве задержали агента РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве агента РФ. По данным следствия, его завербовало так называемое "МГБ ДНР", контролируемое российскими спецслужбами.

В поле зрения представителей РФ гражданин Украины попал во время посещения родственников на временно неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.