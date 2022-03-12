Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Ракетные удары по аэродрому и пожар на нефтебазе – что происходит в Василькове 12 марта

онлайн
Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 марта, 11:36
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российские оккупанты в очередной раз атаковали Васильков
Российские захватчики нанесли мощный авиаудар по Василькову. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские захватчики нанесли мощный авиаудар по Василькову. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 12 марта, российские оккупанты нанесли очередной мощный авиаудар по Василькову. Враг выпустил не менее шести ракет в районе военного аэродрома.

Читайте о ситуации подробнее на сайте "Сегодня".

Реклама

12 марта

11:20 Киевляне слышат взрывы со стороны Василькова.

10:46 В Василькове снова включилась сирена, предупреждающая об авиаударе.

Реклама

08:28 Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Василькове после авиаудара горит нефтебаза.

"В Василькове после авиаудара горит нефтебаза. В селе Крячки оккупант ночью обстрелял нефтебазу", – написал Кулеба в своем Telegram-канале.

Реклама

07:00 Российские военные атаковали Васильков. Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, по военному аэродрому Василькова ударили, как минимум, шесть ракет.

"В результате атаки поврежден склад с боеприпасами, детонируют снаряды. Вспыхнул пожар. Полиция устанавливает повреждения в близлежащих домах. Информация о потерпевших уточняется", – говорится в сообщении.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в результате ракетного удара российским агрессором в городах Белая Церковь и Васильков разрушены общежития.

Также мы информировали, что пожар на нефтебазе в Василькове несет серьезную угрозу окружающей среде. Как действовать во время таких экстремальных ситуаций, чтобы уберечь себя – читайте в официальном телеграм-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Украину поступают тысячи тонн "гуманитарки" от соседних стран Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Провокации в Чернобыле, планы оккупантов и сирийские наемники: интервью с главой украинской разведки Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Солдат Александр Лукьянович во время боя обезвредил около 30 единиц военной техники противника, в том числе и несколько танков. В результате авиационного удара получил смертельное ранение. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Лейтенант Евгений Пальченко – командир танкового взвода – проявил невероятную смелость и военную смекалку, прикрывая выход своей бригады из окружения, чем спас жизнь многим побратимам. При этом сумел выбраться из-под огня живым. Стал одним из самых молодых Героев Украины, получив "Золотую Звезду" за личное мужество. Ему всего 23.
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять