Ракетный щит сдерживания: военный эксперт объяснил, зачем он Украине

Ракеты могут быть ключевым элементом украинской системы асимметричного противодействия, говорит Валентин Бадрак

Украина смогла всего за три года разработать новейший ракетный комплекс "Нептун", который станет основой нашего "щита сдерживания" как на суше, так и на море.

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Об этом со ссылкой на директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака пишет "Апостроф".

Военный эксперт рассказал, что ранее цикл создания таких вооружений составлял 7-10 лет, однако украинские ученые приняли вызовы и сделали гиперпрыжок за счет новых технологий, создав сугубо нашу ракету, без привлечения зарубежных технологий.

"Ракетный щит сдерживания для нас очень важен тем, что, в отличие от самолетов, ракетную технику Украина может создавать самостоятельно, без каких-либо партнеров. Ракеты могут быть ключевым элементом украинской системы асимметричного противодействия. Безусловно, вместе с территориальной обороной, вместе с вышколенной контрразведкой, в которую должна преобразиться СБУ после соответствующего закона", – говорит директор ЦИАКР.

В то же время он признал, что в техническом плане ВСУ отстают от армии США лет на 30, а от российской – на 10. По его словам, наш самый уязвимый участок – морское побережье. Однако США и Великобритания намерены обеспечить Украину ударным катерным флотом с ракетными системами и готовы предоставить кредит.

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Бадрак объяснил, что катера могут решить многие вопросы: например, поражение кораблей и маневрирование на высоких скоростях (более 50 узлов), поскольку современные катера с пусковыми установками и ракетами дальностью 180 км – это мощное оружие, которое можно очень быстро получить, купить, сделать локализацию производства.

"В 2021 году мы можем иметь первый дивизион ракетных комплексов "Нептун", а это возможность поражать корабли. Условно говоря, это 80 украинских пусков, которым надо противопоставить не менее 200 пусков только со стороны Черноморского флота без учета авиации", – говорит военный эксперт.

По его мнению, это не только определяет безопасность украинской нашей акватории, но и являются мощным психологическим сигналом, потому что Россия на прямой конфликт с США и НАТО пойти не способна. В качестве примера он привел историю, произошедшую в ноябре 2015 года, когда российский бомбардировщик Су-24 из Сирии вторгся в воздушное пространство Турции и был сбит ее истребителем.

"(Этот инцидент) доказал, что Россия, несмотря на высокий уровень авантюризма самого Путина и желания демонстрировать реальные действия, отступает, когда есть настоящая опасность", – подытожил Бадрак.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему Украине не нужно побеждать Россию на поле боя.

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Также ранее сообщалось, что удар крылатой ракеты "Нептун" по кораблю противника равен прямому попаданию 150-килограммовой бомбы. ​

Смотрите в замедленной съемке, как ракета "Нептун" уничтожает цель в море:

Видео: facebook.com/kbluchua

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