Ракетный щит сдерживания: военный эксперт объяснил, зачем он Украине

Украина смогла всего за три года разработать новейший ракетный комплекс "Нептун", который станет основой нашего "щита сдерживания" как на суше, так и на море.
Об этом со ссылкой на директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака пишет "Апостроф".
Военный эксперт рассказал, что ранее цикл создания таких вооружений составлял 7-10 лет, однако украинские ученые приняли вызовы и сделали гиперпрыжок за счет новых технологий, создав сугубо нашу ракету, без привлечения зарубежных технологий.
"Ракетный щит сдерживания для нас очень важен тем, что, в отличие от самолетов, ракетную технику Украина может создавать самостоятельно, без каких-либо партнеров. Ракеты могут быть ключевым элементом украинской системы асимметричного противодействия. Безусловно, вместе с территориальной обороной, вместе с вышколенной контрразведкой, в которую должна преобразиться СБУ после соответствующего закона", – говорит директор ЦИАКР.
В то же время он признал, что в техническом плане ВСУ отстают от армии США лет на 30, а от российской – на 10. По его словам, наш самый уязвимый участок – морское побережье. Однако США и Великобритания намерены обеспечить Украину ударным катерным флотом с ракетными системами и готовы предоставить кредит.
Бадрак объяснил, что катера могут решить многие вопросы: например, поражение кораблей и маневрирование на высоких скоростях (более 50 узлов), поскольку современные катера с пусковыми установками и ракетами дальностью 180 км – это мощное оружие, которое можно очень быстро получить, купить, сделать локализацию производства.
"В 2021 году мы можем иметь первый дивизион ракетных комплексов "Нептун", а это возможность поражать корабли. Условно говоря, это 80 украинских пусков, которым надо противопоставить не менее 200 пусков только со стороны Черноморского флота без учета авиации", – говорит военный эксперт.
По его мнению, это не только определяет безопасность украинской нашей акватории, но и являются мощным психологическим сигналом, потому что Россия на прямой конфликт с США и НАТО пойти не способна. В качестве примера он привел историю, произошедшую в ноябре 2015 года, когда российский бомбардировщик Су-24 из Сирии вторгся в воздушное пространство Турции и был сбит ее истребителем.
"(Этот инцидент) доказал, что Россия, несмотря на высокий уровень авантюризма самого Путина и желания демонстрировать реальные действия, отступает, когда есть настоящая опасность", – подытожил Бадрак.
Ранее сайт "Сегодня" писал, почему Украине не нужно побеждать Россию на поле боя.
Также ранее сообщалось, что удар крылатой ракеты "Нептун" по кораблю противника равен прямому попаданию 150-килограммовой бомбы.
Смотрите в замедленной съемке, как ракета "Нептун" уничтожает цель в море:
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