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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Ракетный удар РФ по Одессе, пресс-конференция Зеленского — главные новости за ночь

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24 апреля, 06:00
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Президент Украины пообщался с украинскими и иностранными журналистами в столичной подземке, а количество пострадавших в Одессе будет расти
Глава государства поговорил с журналистами, а оккупанты обстреляли Одессу /Фото: Коллаж: Сегодня
Глава государства поговорил с журналистами, а оккупанты обстреляли Одессу /Фото: Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Пресс-конференция Зеленского на станции метро в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский дает пресс-конференцию на центральной станции метро Киева. Глава государства отвечает на вопросы украинских и иностранных журналистов. По его словам, остановить войну, развязанную 24 февраля Россией в Украине, может только тот, кто ее начал.

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"Я настаивал с самого начала на переговоры с лидером Российской Федерации, потому что считаю, что какие-либо форматы через посредников или передавать какую-либо информацию через дружественные страны – я считаю, не даст нужного результата. Я считаю, эту войну может остановить тот, кто ее начала", – сказал Зеленский.

Данилов посоветовал депутатам из ОПЗЖ тихонько уйти из Рады, пока их не вынесли

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что бывшим депутатам от "Оппозиционной платформы – При жизни" (ОПЗЖ) нужно не переименовывать свою партию, а принести извинения перед украинцами и уйти из парламента, "пока не вынесли".

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Об этом Данилов сказал в эфире всеукраинского телемарафона. Алексей Данилов подчеркнул, что наши защитники, которые сейчас борются с российскими оккупантами на фронте, ничего не простят этим нардепам. Секретарь СНБО назвал этих политиков подонками, а переименование ОПЗЖ в "Платформу за жизнь и мир" – странным событием.

Данилов отреагировал на маневр ОПЗЖ в Раде. Коллаж "Сегодня"
Данилов отреагировал на маневр ОПЗЖ в Раде. Коллаж "Сегодня"

Зеленский рассказал, какой вопрос первым задал бы Путину

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие вопросы, прежде всего, поднял бы во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

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Об этом он сказал в ходе пресс-конференции для украинских и западных СМИ в Киеве на станции метро. По словам Зеленского, главной темой стал вопрос территориальной целостности Украины.

Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров с Владимиром Путиным.
Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров с Владимиром Путиным. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ракетный удар РФ по Одессе: число погибших выросло до 8, среди них 3-месячный ребенок

В Одессе из-за вражеских ударов крылатыми ракетами, которые произошли сегодня, 23 апреля, погибли 8 людей, среди них трехмесячный ребенок. Также в результате обстрелов ранено 18 жителей города. Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам главы Офиса президента, пострадавших из-за обстрелов может быть больше.

Турция закрыла небо для российских самолетов, которые летят в Сирию

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, которые летят в Сирию. Об этом сообщают росСМИ.

"Мы закрыли воздушное пространство для российских военных и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы выдавали разрешение на три месяца. Разрешение заканчивается в апреле", – сказал он турецким журналистам в ходе турне в страны Латинской Америки.

Воздушное пространство над Турцией для РФ закрыто
Воздушное пространство над Турцией для РФ закрыто / Фото: Коллаж: Сегодня

ЕС заключит торговую сделку с Индией, чтобы уменьшить ее связи с Россией – СМИ

Европейский союз планирует возобновить торговые переговоры с Индией, чтобы попытаться дать южноазиатской стране реальную альтернативу диверсификации за счет отказа от России.

Об этом сообщает Bloomberg. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 25 апреля. ЕС является третьим по величине торговым партнером Индии, и на его долю приходится 62,8 миллиарда евро торговли товарами.

ЕС проведет переговоры с Индией, чтобы уменьшить ее торговую зависимость от РФ. Коллаж "Сегодня"
ЕС проведет переговоры с Индией, чтобы уменьшить ее торговую зависимость от РФ. Коллаж "Сегодня"

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Непокоренные
Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
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До перевода часов осталось
Не проспать!
Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

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