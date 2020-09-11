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Ракеты, самолеты и тысячи солдат: Украина готовится к "уникальным" учениям

11 сентября, 17:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Генштабе объяснили особенность этих маневров

Украина готовит мощный ответ России, которая проведет масштабные учения "Кавказ-2020". Эксперты говорят, что это может нести серьезную угрозу нашей стране. Украинские Вооруженные силы тоже проведут крупные учения "Объединенные усилия-2020" под руководством главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

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В Генеральном штабе рассказали, сколько войск привлекут к маневрам.

Спикер ВСУ Богдан Сенык отметил, что эти стратегические учения, которые пройдут во второй половине сентября на полигонах по всей стране, по своему размаху, составу сил и средств и привлечению международных партнеров являются уникальными. Так, в маневрах примут участие разведывательная, истребительная и бомбардировочная авиация стран НАТО, ожидается совместное применение Сил специальных операций и Десантно-штурмовых подразделений в различных условиях обстановки. Будет осуществляться принятие, обработка и передача информации от партнеров в интересах огневого поражения. Будет задействована автоматизированная система управления оружием. Планируется массированное применение частей и подразделений ракетных войск и артиллерии в комплексе с авиацией Воздушных сил и зенитными ракетными войсками.

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Всего в учениях "Объединенные усилия-2020" примут участие около 12 тысяч военных, из них около 8 тыс. непосредственно на полигонах во время практической фазы учений. Планируется привлечь до 50 единиц артиллерийских систем, около 80 танков и 450 боевых бронированных машин, а также боевые корабли, армейскую авиацию и воздушные силы. В их составе будут привлекаться и образцы техники, которые недавно приняты на вооружение ВСУ, в частности, новейшие комплексы "Нептун", "Вильха", беспилотные летательные комплексы Bayraktar.

Видео: Генштаб ВСУ

Отметим, что российские учения "Кавказ-2020" пройдут с 21 по 26 сентября. На них Россия будет отрабатывать все вопросы, связанные с использованием группировок войск на стратегических направлениях: разворачивание системы управления, проверка боевой и мобилизационной готовности, отработка войсками различных навыков на полигонах в рамках отдельных тактических эпизодов. Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью сайту "Сегодня" рассказывал, что Россия соберет 120 тысяч солдат, сотни танков и самолетов у границ Украины.

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ВСУ учения Объединенные усилия-2020

Источник: Сегодня

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