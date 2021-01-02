Ранил соседа: в Днепре мужчина стрелял по прохожим

В пятницу, 1 января, в Днепре мужчина стрелял по прохожим из пневматического оружия.

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Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

Инцидент произошел в общежитии, которое находится на проспекте Александра Поля, 80Б. Во время хаотичной стрельбы он попал соседу в паховую область.

Когда на место прибыли правоохранители, то нарушитель вернулся в свою комнату и закрылся. Он начал угрожать полицейским, что продолжит стрелять, если кто-нибудь зайдет к нему.

Мужчину удалось задержать. Пострадавшего осмотрели медики, с ним все в порядке.

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Ранее 17 декабря в Сумах на улице Харьковской произошла стрельба, полиция задержала злоумышленника. У одного из кафе поссорились двое прохожих и устроили драку. Один из них, 35-летний мужчина, выстрелил из травматического пистолета.

Недавно мы писали, что в Киевской области задержали злоумышленника, который устроил стрельбу в Переяславе.

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