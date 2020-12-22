Распродажа с кулаками: из-за новогодних скидок украинцы дерутся и давят друг друга в очередях

В Украине стартовал сезон новогодних скидок. Некоторые магазины не просто урезают цены, но и раздают бесплатные подарки, из-за этого между покупателями возникают конфликты и потасовки.

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Корреспондентка "Сегодня" Дарья Панченко рассказала, что на распродаже в Днепре дошло до драки. Там толкали даже детей и падали сами.

В местном супермаркете пообещали первым ста покупателям новогодний презент, а те чуть не сломали дверь. Причем самыми активными были пенсионеры. Впрочем, подарков они так и не получили, их раздачу почему-то отменили.

Кроме того, взрослые устроили массовую драку из-за кукол со скидкой. Мамы и папы громко ругались и забирали друг у друга игрушки просто с тележки.

А в Киеве произошла потасовка у прилавка с куриными яйцами. Магазин поставил ценник – 10 гривен за десяток. В очереди оказалось более полусотни человек, а кто-то даже упал на торговый стенд.

"Люди, остановитесь! Ну, вы же бьете! Вы что не понимаете? Ви же сами берете и другим не даете, вы что совсем уже озверели?", – кричала из толпы женщина.

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А вот что бывает, когда на товары дали скидку в 40%. Двое мужчин не поделили последний телевизор и устроили драку. Работники магазина в конце концов решили не продавать плазму.

Видео: Сегодня

Ранее мы сообщали, что в центре Киева пьяные покупатели устроили драку в магазине.

Также напомним, в "черную пятницу" девушки подрались в магазине.

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