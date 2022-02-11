Разорвало в куски. Под Ровно двое мужчин подорвались на гранате (фото)

Под Ровным произошел взрыв гранаты в жилом доме. В результате одному мужчине оторвало голову, другому – руку.
Об этом сообщают новости "Сегодня".
Как узнал наш корреспондент, погиб владелец частного дома в Здолбуне 39-летний Сергей. К моменту взрыва он распивал спиртное с 46-летним знакомым, рассказали соседи.
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Место происшествия. Фото: Сегодня
Тела разорвало на части
Сергей – работал строителем, а второго мужчину приютил в доме. Соседи даже не знают, где мужчины могли взять гранату.
"Соседка звонит: одному голову оторвало, другому – руку. Ну граната наверняка кишки вылезли. Обеих в мешках погрузили", – рассказал сосед Николай, житель города Здолбунов.
Версия, что мужчины могли быть ветеранами АТО, отпадает.
Что говорят правоохранители
Полиция Ровененской области пока не обнародовала версию, которая стала причиной взрыва и какое устройство сдетонировало.
Сообщение о взрыве неизвестного предмета в частном хозяйстве на улице Вилы-3 в Здолбунове поступило в полицию около 21 часов 10 февраля.
Известно, что в результате происшествия погибли 39-летний собственник жилья и его 46-летний знакомый.
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