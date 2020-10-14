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Рада в ноябре может принять законопроект о всеукраинском референдуме

14 октября, 15:14

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Разумков допускает, что Рада в ноябре может принять законопроект

Закон о референдуме во втором чтении и в целом парламент может принять в ноябре.

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Об этом рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

По его словам, законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум депутаты могут принять во втором чтении и в целом в ноябре.

"Я думаю, что в ближайшее время, даже в ноябре… Он один из приоритетных... Как только он будет готов, будем рассматривать", – сказал Разумков.

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Президент Украины Владимир Зеленский подал его в парламент 9 июня.

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Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум.

Эксперты ранее рассказывали сайту "Сегодня", какие плюсы, минусы и подводные камни в законе о референдуме.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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референдум закон Дмитрий Разумков
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