Рада в ноябре может принять законопроект о всеукраинском референдуме

Закон о референдуме во втором чтении и в целом парламент может принять в ноябре.
Об этом рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".
По его словам, законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум депутаты могут принять во втором чтении и в целом в ноябре.
"Я думаю, что в ближайшее время, даже в ноябре… Он один из приоритетных... Как только он будет готов, будем рассматривать", – сказал Разумков.
Президент Украины Владимир Зеленский подал его в парламент 9 июня.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум.
Эксперты ранее рассказывали сайту "Сегодня", какие плюсы, минусы и подводные камни в законе о референдуме.
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