Рада в ноябре может принять законопроект о всеукраинском референдуме

Разумков допускает, что Рада в ноябре может принять законопроект

Закон о референдуме во втором чтении и в целом парламент может принять в ноябре.

Реклама

Об этом рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

По его словам, законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум депутаты могут принять во втором чтении и в целом в ноябре.

"Я думаю, что в ближайшее время, даже в ноябре… Он один из приоритетных... Как только он будет готов, будем рассматривать", – сказал Разумков.

В тренде Умер ветеран АТО, который поджег себя на Майдане

Президент Украины Владимир Зеленский подал его в парламент 9 июня.

Реклама

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум.

Эксперты ранее рассказывали сайту "Сегодня", какие плюсы, минусы и подводные камни в законе о референдуме.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама