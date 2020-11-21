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"Результат мы ожидаем минимум через две недели": Степанов про карантин выходного дня

21 ноября, 12:23

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Уменьшения количества больных пока нет

Уменьшение количества больных можно зафиксировать только через две недели после "карантина выходного дня". Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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По словам, Степанова скептиков стало уже намного меньше. Сегодня снова антирекорд по заболеванию COVID-19.

"Сегодня у нас с 00:00 вступил в действие карантин выходного дня – это уже второй выходной, который он будет действовать. На прошлые выходные соблюдение карантина выходного дня было так себе, мы видели многочисленные остановки работы предприятий общественного питания или фитнес центров с стороны Национальной полиции. Для нас важно выполнить все правила и соблюсти все правила, именно карантина выходного дня", – сказал министр.

По его словам, соблюдение всех противоэпидемических мероприятий – жизненная необходимость.

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"Невозможно на следующий день после карантина увидеть соответствующее уменьшение болезни, результат мы ожидаем минимум через две недели после действительно проведенного карантина выходного дня, после соблюдения всех ограничений, установленных в государстве. Хочу подчеркнуть, что все ограничения – это жизненная необходимость", – добавил Степанов.

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Ранее мы писали, что по состоянию на утро 21 ноября в Украине подтвердили 14 580 новых случаев заражения коронавирусом (612 665 с начала эпидемии). За пятницу умерли 215 украинцев (10 813 с начала эпидемии), а выздоровели 7989 человек (282 313 с начала эпидемии).

Помимо основных запретов, с сегодняшнего дня начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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коронавирус брифинг Максим Степанов карантин выходного дня

Источник: Сегодня

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