"Результат мы ожидаем минимум через две недели": Степанов про карантин выходного дня

Уменьшение количества больных можно зафиксировать только через две недели после "карантина выходного дня". Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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По словам, Степанова скептиков стало уже намного меньше. Сегодня снова антирекорд по заболеванию COVID-19.

"Сегодня у нас с 00:00 вступил в действие карантин выходного дня – это уже второй выходной, который он будет действовать. На прошлые выходные соблюдение карантина выходного дня было так себе, мы видели многочисленные остановки работы предприятий общественного питания или фитнес центров с стороны Национальной полиции. Для нас важно выполнить все правила и соблюсти все правила, именно карантина выходного дня", – сказал министр.

По его словам, соблюдение всех противоэпидемических мероприятий – жизненная необходимость.

"Невозможно на следующий день после карантина увидеть соответствующее уменьшение болезни, результат мы ожидаем минимум через две недели после действительно проведенного карантина выходного дня, после соблюдения всех ограничений, установленных в государстве. Хочу подчеркнуть, что все ограничения – это жизненная необходимость", – добавил Степанов.

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Ранее мы писали, что по состоянию на утро 21 ноября в Украине подтвердили 14 580 новых случаев заражения коронавирусом (612 665 с начала эпидемии). За пятницу умерли 215 украинцев (10 813 с начала эпидемии), а выздоровели 7989 человек (282 313 с начала эпидемии).

Помимо основных запретов, с сегодняшнего дня начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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