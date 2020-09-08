"Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей": новый сезон, новый формат

В сентябре стартует новый сезон проекта "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей" от Фонда Рината Ахметова. Он проводится для детей Донбасса, получивших ранения, уже в пятый раз. В этом году из-за пандемии коронавируса проект проходит в дистанционном режиме.

"Даже в условиях карантина Фонд Рината Ахметова продолжает оказывать помощь мирным жителям Донбасса. Дети, получившие ранения вследствие вооруженного конфликта, по-прежнему нуждаются в поддержке. Для многих из них процесс реабилитации после травм затянется на всю жизнь, особенно в части психологического восстановления. Важно не прерывать эту работу, поэтому в новом сезоне будет проведено 100 консультаций профессиональных психологов. Они будут работать не только для раненых детей, но и для членов их семей", – говорит Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

Реклама

Аня Овчаренко из Мариуполя участвует в проекте уже четвертый раз. Она получила травму, когда ей едва исполнилось четыре годика.

"Они с мамой были на кухне, когда начался обстрел. Невестка погибла сразу, а Аню спас холодильник, за которым она стояла в момент прилета снаряда. У нее были осколочные ранения, закрытая черепно-мозговая травма, ушибы", – рассказывает Валентина Кунева, бабушка девочки, она заменила ребенку погибшую мать.

Фонд Рината Ахметова разработал для Ани индивидуальную программу реабилитации. Эксперты Фонда помогли избавиться от головных болей и состояния повышенной тревожности.

"Осколки врачи достали, раны зажили, но у нее на глазах погибла мама, это тоже серьезнейшая травма, ее не залечишь никогда", – говорит Валентина Кунева.

И все же, после участия в проекте "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей" бабушка Ани отметила существенное улучшение в состоянии ребенка.

"Очень большой прогресс! Она вернулась к обычной жизни, пошла в школу, учится с удовольствием. Большое спасибо за поддержку Ринату Леонидовичу, что продолжает помогать внученьке", – сказала Валентина Андреевна.

Вместе с Аней Овчаренко курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова в этом году пройдут еще девять детей и члены их семей. Проект продлится пять недель, опытные психологи проведут по 10 сеансов для каждой семьи. За время существования проекта уже проведено 129 курсов восстановительного лечения и психологической реабилитации.

Реклама

На сегодняшний день Фонд Рината Ахметова – единственная организация, которая системно и масштабно помогает детям, получившим тяжелые ранения на Донбассе.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама