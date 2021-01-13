Родительской любви хватит на всех: как живет семья, где восемь приемных детей

Светлана Кисленко из Мариуполя воспитала родных сыновей и дочь, поэтому решила помогать детям из интернатов. За прошлый год ее семья увеличилась сразу на восемь ребят.

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Как меняются детские судьбы, смотрите в репортаже Ростислава Сысоева, Анжелы Волонец, Евгения Якунина и Николая Лупаненко.

Светлана Кисленко, мать-воспитательница детского дома семейного типа, говорит, что их дети выросли, и им хотелось кому-то еще дарить любовь. И ее у них было очень много. Поэтому ей доверили сразу пятеро детей из интернатных учреждений.

Сейчас родители воспитывают одиннадцать мальчиков и девочек. Восемь из них – приемные. Светлана уверена, что даже лучший детский дом не заменит детям семью. Сейчас в украинских интернатах – более 77 тысяч воспитанников.

Карина, воспитанница детского дома семейного типа, говорит, что каждый ребенок должен жить в семье, чтобы получать внимание, заботу и любовь. Ведь в жизни этих детей было много трудностей.

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Светлана вспоминает, что раньше ребята были предоставлены сами себе. А когда они были маленькими, даже у себя дома не знали, что такое материнская забота.

Теперь дети ощущают мамину любовь. А еще родители – замечательные учителя. Девочек научили вкусно готовить, мальчиков – приобщают к мужским делам. Все это пригодится детям во взрослой жизни.

"Они очень счастливы, когда их просят варить тот же суп, делать те же салаты, забить те же гвозди с мужем. Они очень счастливы, когда в них нуждаются. Я знаю, что у них будут замечательные семьи, знаю, что они очень хорошие будут мамы. Они очень хорошо заботятся друг о друге", – говорит Светлана.

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Фонд Рината Ахметова системно занимается воспитанниками интернатов и детских домов семейного типа. Благодаря порталу национального усыновления "Сиротству – нет" почти десять тысяч мальчиков и девочек устроены в семьи. А во время новогодних праздников только этой зимой подарки и сюрпризы получили 100 тысяч детей.

Юлия Ершова, директор по коммуникациям Фонда Рината Ахметова, говорит:

"В этом году акция "Ринат Ахметов – детям" отметила свое 20-летие. Это самая долгая, непрерывная и масштабная традиция доброты в стране. Вот уже на протяжении 20 лет она меняет жизнь детей к лучшему. Особенно тех, кто лишен тепла родителей или воспитывается в интернате".

Видео: Сегодня

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Напомним, что за последние шесть лет поздравления от Рината Ахметова получили 700 тысяч мальчиков и девочек.

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