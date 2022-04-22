Россия может готовить провокации на Пасху в Украине – СБУ

Пропаганда РФ распространяет заявления о возможных насильственных действиях в отношении верующих

СБУ и Нацполиция приложат максимум усилий, чтобы Пасха в Украине прошла безопасно. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты могут устроить провокации на Пасху в Украине. Правоохранители призывают верующих быть особенно бдительными в этот период.

Об этом сообщила в Telegram Служба безопасности Украины.

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"Уважение к церквам и святыням отсутствует"

"Российская пропаганда распространила уже не одно заявление о возможных насильственных действиях в отношении верующих в период пасхальных праздников и церковных богослужений в Украине. Так росСМИ уже готовят основу для провокаций со стороны армии РФ и заранее переводят ответственность за них на представителей "националистических объединений", – говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что Служба и Национальная полиция приложат максимум усилий, чтобы Пасха прошла безопасно:

"Однако гражданам нужно учитывать, что в нашей стране идет война, и враг готов к любым действиям в отношении гражданского населения. Уважение церквей и святынь у него тоже отсутствует – об этом свидетельствуют многочисленные бомбардировки таких объектов".

Служба рекомендовала верующим воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях, а главам церквей – минимизировать количество присутствующих на праздничных богослужениях.

Напомним, все больше российских оккупантов осознает, что Украину им не завоевать. Они отчаялись в своей миссии "освободителей" и единственное, чего хотят – вернуться целыми домой. Об этом говорится в переписке российского оккупанта со своим знакомым, копию которого удалось получить СБУ.

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