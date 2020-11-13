Россия сократит в "Л/ДНР" тысячи "чиновников": Резников о кризисе оккупантов

Россия тратит большие деньги на содержание т.н. ДНР и ЛНР, однако ситуация становится все хуже и доходит до того, что планируется увольнение нескольких тысяч работников оккупационных администраций и других структур.

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Об этом сказал вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, в ОРДЛО оккупанты задолжали людям зарплаты, закрываются предприятия. Вице-премьер говорит, что России все сложнее содержать оккупированные районы Донбасса чисто экономически.

"В своих подконтрольных псевдоструктурах во временно оккупированных районах Донецкой области – так называемых "министерствах", "государственных комитетах" и других – Россия планирует сокращения: из около 10 тыс. рабочих мест уже в ближайшее время останется чуть больше 5 тыс.", – сказал Резников.

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Он указал на два показательных момента, которые свидетельствуют о глубине кризиса в "Л/ДНР".

"Во-первых, это попытка максимально экономить на тех, кто является частью оккупационной администрации. Даже на них их уже не хватает средств. Во-вторых, Россия все время говорит, что "ее там нет", но сокращение планируется таким образом, чтобы в итоге получилась структура, подобная администрации Ростовской области, потому что так проще давать указания боевикам, которых они поставили "руководить". И конечно, проще продолжать опустошать регион", – подчеркнул вице-премьер.

Как сообщали новости "Сегодня", за шесть лет войны на Донбассе Россия потратила 30 млрд долларов. Резников говорил, что налогоплательщикам РФ приходится финансировать войну против Украины, вместо того, чтобы деньги шли на нужды россиян.

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