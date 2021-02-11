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Россия в бешенстве: главные заявления стран на заседании Совбеза ООН

11 февраля, 23:01

Виталий Семченко Виталий Семченко

Все страны осудили РФ из-за агрессии в Украине

Совет безопасности Организации Объединенных Наций провел заседание, посвященное шестой годовщине подписания комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений.

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Сайт "Сегодня" собрал главные заявления стран-участниц.

Франция

  • мы не будем мириться с невыполнением РФ Минских договоренностей;
  • Россия ответственная за конфликт на Донбассе.

Норвегия

  • поддерживаем территориальную целостность Украины, включая Крым;
  • осуждаем российскую агрессию;
  • призываем РФ вывести свои войска с территории Украины;
  • высоко оцениваем полгода режима прекращения огня;
  • призываем Россию обеспечить свободный доступ представителей международных гуманитарных организаций свободное передвижение и доступ к лицам, которые содержатся на оккупированных территориях;
  • приветствуем работу Нормандского формата и ТКГ.

Эстония

  • Россия седьмой год грубо нарушает международные соглашения, в частности, Устав ООН;
  • действия РФ являются угрозой для международного мира и безопасности;
  • 91% нарушений, связанных с отведения тяжелой техники, зафиксированы на территории, которую не контролирует правительство Украины.

США

  • Россия подрывает прогресс, при этом обучает, вооружает и финансирует марионеток так называемых "ЛДНР";
  • Кремль является подстрекателем конфликта на Донбассе;
  • США поддерживают территориальную целостность Украины и никогда не признают оккупацию Крыма;
  • Санкции из-за российской агрессии будут сохраняться до тех пор, пока Россия не изменит свой курс.

Украина

  • в январе-феврале 2021 года число нарушений режима прекращения огня со стороны российских незаконных вооруженных формирований значительно возросло;
  • обструкции и блокирование становятся практически нормой поведения российской делегации в ТКГ;
  • Россия демонстрирует неуважение к нормам и принципам международного права;
  • Кремль поставляет на оккупированную территорию вооружение, боеприпасы и персонал;
  • РФ превратила отдельные районы Донецкой и Луганской областей, а также Крым в свой крупный военный форпост;
  • Россия продолжает выдавать сотни тысяч паспортов украинским гражданам, проживающим на оккупированных территориях;
  • из-за действий страны-агрессора Донбасс находится на грани экологической катастрофы.

Россия

В ответ на все обвинения представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Германия и Франция "потакают фантазиям о российской агрессии" в Украине. И, тем самым, являются соучастниками преступлений на Донбассе.

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Он также напомнил, что в декабре 2020 года Совбез ООН провел заседание и заслушал "настоящих представителей Донбасса".

"К слову, украинская делегация и ее западные покровители, включая членов нормандского формата Германию и Францию, от участия уклонились. Где же тогда ваши принципы. Те, кто поддерживают лишь одну сторону конфликта и потакают болезненным фантазиям о российской агрессии, не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса", – сказал Небензя.

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Россия Совбез ООН агрессия России минские соглашения война на Донбассе
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