Россия в бешенстве: главные заявления стран на заседании Совбеза ООН

Совет безопасности Организации Объединенных Наций провел заседание, посвященное шестой годовщине подписания комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений.

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Сайт "Сегодня" собрал главные заявления стран-участниц.

Франция

мы не будем мириться с невыполнением РФ Минских договоренностей;

Россия ответственная за конфликт на Донбассе.

Норвегия

поддерживаем территориальную целостность Украины, включая Крым;

осуждаем российскую агрессию;

призываем РФ вывести свои войска с территории Украины;

высоко оцениваем полгода режима прекращения огня;

призываем Россию обеспечить свободный доступ представителей международных гуманитарных организаций свободное передвижение и доступ к лицам, которые содержатся на оккупированных территориях;

приветствуем работу Нормандского формата и ТКГ.

Эстония

Россия седьмой год грубо нарушает международные соглашения, в частности, Устав ООН;

действия РФ являются угрозой для международного мира и безопасности;

91% нарушений, связанных с отведения тяжелой техники, зафиксированы на территории, которую не контролирует правительство Украины.

США

Россия подрывает прогресс, при этом обучает, вооружает и финансирует марионеток так называемых "ЛДНР";

Кремль является подстрекателем конфликта на Донбассе;

США поддерживают территориальную целостность Украины и никогда не признают оккупацию Крыма;

Санкции из-за российской агрессии будут сохраняться до тех пор, пока Россия не изменит свой курс.

Украина

в январе-феврале 2021 года число нарушений режима прекращения огня со стороны российских незаконных вооруженных формирований значительно возросло;

обструкции и блокирование становятся практически нормой поведения российской делегации в ТКГ;

Россия демонстрирует неуважение к нормам и принципам международного права;

Кремль поставляет на оккупированную территорию вооружение, боеприпасы и персонал;

РФ превратила отдельные районы Донецкой и Луганской областей, а также Крым в свой крупный военный форпост;

Россия продолжает выдавать сотни тысяч паспортов украинским гражданам, проживающим на оккупированных территориях;

из-за действий страны-агрессора Донбасс находится на грани экологической катастрофы.

Россия

В ответ на все обвинения представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Германия и Франция "потакают фантазиям о российской агрессии" в Украине. И, тем самым, являются соучастниками преступлений на Донбассе.

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Он также напомнил, что в декабре 2020 года Совбез ООН провел заседание и заслушал "настоящих представителей Донбасса".

"К слову, украинская делегация и ее западные покровители, включая членов нормандского формата Германию и Францию, от участия уклонились. Где же тогда ваши принципы. Те, кто поддерживают лишь одну сторону конфликта и потакают болезненным фантазиям о российской агрессии, не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса", – сказал Небензя.

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