Россия выделила почти 80 млн долларов на воду в оккупированном Крыму

Деньги пойдут на ремонт водопровода и на инфраструктуру

Правительство РФ выделило почти 80 млн долларов на создание новых объектов водоснабжения в оккупированном Крыму.

Реклама

Об этом передает пресс-служба правительства России.

Оккупанты заявили, что средства направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера.

Кроме того, в оккупированном Крыму планируют отремонтировать водопровод, заменить устаревшее оборудование и разработать дополнительные скважины.

В оккупированном Крыму пересох самый большой водопад на полуострове Учан-Су. Его высота составляла почти сто метров.

Реклама

Ранее профессор кафедры экологии Киево-Могилянской академии Евгений Хлобыстов рассказал, что засуха в оккупированном Крыму будет только усиливаться, полуостров входит в период опустынивания, когда водность меняется, сокращается, малые воды высыхают.

Также он отметил, что сейчас восстановить водоснабжение в Крым по Северо-Крымскому каналу невозможно, поскольку его инфраструктура в плачевном состоянии.

Как сообщали новости "Сегодня", в аннексированном Крыму крупнейшее водохранилище под Симферополем обмелело до критической черты. Свидетели сообщают, что по пересохшему дну теперь ходят люди и ездят автомобили, хотя недавно оно было полностью покрыто водой.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама