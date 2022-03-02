Кулеба договорился с Британией о новом наказании для РФ

Россия ответит за варварскую агрессию против Украины

Дмитрий Кулеба. Фото: коллаж "Сегодня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

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"Скоординировал новые санкции против России за ее варварскую агрессию против Украины, а также шаги по закрытию любых лазеек и неоставлению России шансов обойти текущие и будущие санкции", – говорится в сообщении.

Санкции от BMW для РФ

Концерн BMW останавливает производство своих автомобилей на калининградском заводе "Автотор". Также прекращаются поставки машин на российский рынок.

"В связи с текущей геополитической ситуацией мы остановим наше местное производство и экспорт на российский рынок до дальнейшего уведомления", — заявили в концерне.

Кроме этого, в BMW не исключают остановку производства и на других заводах компании из-за сбоя цепочек поставок и закрытия ряда поставщиков в Украине.

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Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете российским самолетам находиться в воздушном пространстве США. Поскольку в России живут граждане Штатов, официальные лица готовят план, как им покинуть страну.

В России паника

На фоне новостей об отключении от SWIFT, санкциях против Центробанка и других ответных мер против экономики РФ у россиян началась настоящая паника.

Очереди в банкоматах стоят с 5 утра и достигают нескольких сот метров в длину, а наличка, которую массово пытаются снять люди, быстро заканчивается.

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"Сегодня" писали, что Украина требует отключить РФ от платежных системVisa и MasterCard и что будет с карточками россиян в случае отключения от SWIFT.