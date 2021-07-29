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Ровно 7 лет назад родился эпичный русский мем-фейк о Нацгвардии Украины

29 июля 2021 10:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В 2014 году российская журналистка запустила в Сеть один из самых известных фейков, за который ее высмеяли в Украине

Про Нацгвардию россияне сочинили смешной фейк. Коллаж "Сегодня"

Про Нацгвардию россияне сочинили смешной фейк. Коллаж "Сегодня"

Семь лет назад, 29 июля 2014 года, российские пропагандисты запустили в Сеть нелепый фейк, что якобы украинские силовики отлавливают людей прямо в поездах и отправляют на войну. В Нацгвардии тогда красиво "потроллили" россиян за эту ложь.

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Семь лет назад российская журналистка телеканала "Россия-24" Алена Кочикна в Facebook разразилась сообщением: "Народ, кто ездит поездами и автобусами (в Украине. – Ред.), снимают с поездов ребят и отправляют в Нацгвардию".

Но ее сообщение лишь насмешило и нацгвардейцев, и пользователей сети.

"Внимание! Важное объявление! В связи с распространением информации о том, что Нацгвардия снимает людей с поездов в Нацгвардию, заявляем, что у нас заканчиваются "сниматели" людей с поездов в Нацгвардию, и мы объявляем новый набор. А также просим всех граждан самим сниматься в Нацгвардию", – с юмором ответили в НГУ.

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Напомним, ранее мы писали о женщине, которая стала автором самого известного фейка за время войны России против Украины. Галина Пышняк, которая придумала "распятого мальчика в Славянске", до сих пор считает ту историю правдой и не признает ложь.

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