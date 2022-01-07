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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Рождество на передовой и последние события в Казахстане: смотрим выпуск новостей "Сегодня" 07.01.2022

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Заместитель событийного лидера Сегодня
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7 января, 18:55
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Актуальные новости и главные события дня

Сегодня в выпуске:

  • Жуткая находка на Сочельник. В Харькове прямо у дома обнаружили тело младенца в пакете
  • Рождество на передовой. Под звуки вражеских пулеметов и автоматов. Как вооруженные силы Украины встретили праздник
  • Что происходит в Казахстане? Хроника последних событий
  • Чем заняться на пенсии. Какими пенсионерами представляют себя украинцы

Новости "Сегодня" – это 24 часа полного погружения в информационное пространство мира. Шесть выпусков телевизионных новостей ежедневно, аналитический еженедельник "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", сайт Segodnya.ua. Синергия этих платформ делает новости "Сегодня" крупнейшим информационным брендом страны.

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В 2020 году новости "Сегодня" были безоговорочными лидерами информационного вещания с широкой аудиторией. По аудитории 18+ (50 тыс.+) доля праймовых новостей "Сегодня" составила 14,46%, рейтинг – 4,71%, по аудитории 4+ (Вся Украина) доля – 13,21%, рейтинг – 3,94%, аудитория за год – 25,4 млн зрителей.

Информационно-аналитический еженедельник "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" также лидировал по широкой аудитории как в своем слоте, так и среди информационно-аналитических проектов других каналов. По аудитории 18+ (50 тыс.+) доля проекта в 2020 году составила 15,94%, рейтинг – 5,9%, по аудитории 4+ (Вся Украина) доля – 14,01%, рейтинг – 4,75%, аудитория за год – 20,2 млн. Общая аудитория всех информационных и аналитических выпусков "Сегодня" за год – 27,9 млн зрителей.

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