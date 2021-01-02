Рынок или супермаркет: где украинцам выгоднее делать покупки

Исследуем, как за последние несколько лет изменились цены на продукты

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Одни считают, что лучше покупать продукты на базаре, там они якобы дешевле и свежее. Другие склонны посещать супермаркет – можно сэкономить время, а иногда и деньги, если попадешь на какую-то акцию.

Реклама

Где же выгоднее приобретать продукты, и как за последние несколько лет изменились цены, узнавала корреспондентка "Сегодня" Дарья Мельник.

Попутно журналистка спросила у покупателя, сколько тот тратит в месяц на питание.

"До пяти тысяч гривен. Это вместе с кормом для животных. Покупаю продукты преимущественно в супермаркете. Для меня это удобно. А вот мама, в отличие от меня, покупки делает на рынке. Говорит, там дешевле", – рассказал тот.

Конечно, на рынке можно не только купить, но и попробовать. Такого в супермаркете не сделаешь, однако погодные условия дают о себе знать.

Сравним же цены на продукты, которые украинцы, скорее всего, будут употреблять и через 20 лет.

Реклама

Супермаркет:

Капуста белокочанная: 2018год – 14 грн/кг, 2019 год – 15 грн/кг, 2021 год — 3,49 грн/кг.

2018год – 14 грн/кг, 2019 год – 15 грн/кг, 2021 год — 3,49 грн/кг. Картофель: 2018 год – 12,90 грн/кг, 2019 год – 17,90-20 грн/кг, 2021 — 10,50 грн/кг.

2018 год – 12,90 грн/кг, 2019 год – 17,90-20 грн/кг, 2021 — 10,50 грн/кг. Лук репчатый: 2018 год – 18 грн/кг, 2019 год – 9 грн/кг, 2021 год — 3,95 грн/кг.

На рынке корреспондентка поинтересовалась у одного из продавцов о ценах на те же овощи:

"Капуста стоит 10 грн/кг, лук тоже 10 грн/кг, а картофель у меня от 12 грн/кг до 15 грн/кг", – сообщил тот.

Читайте также: В Украине подорожают сигареты: что будет с ценами в 2021 году

В последние годы украинцы стали больше потреблять куриного мяса.

Цена куриного филе в супермаркете:

Реклама

2018 год – 84 грн/кг, 2019 год – 102 грн/кг, начало 2020 года – 88 грн/кг, 2021 год – 104 грн/кг.

На рынке филе стоит 85,90 грн/кг, то есть дешевле, как и все мясо.

Десяток яиц в супермаркете:

2018 год – 31 грн, 2019 год – 27 грн, 2021 год – почти 29 грн.

На рынке десяток домашних яиц стоит 50 грн.

Реклама

Молоко 900 мл в супермаркете:

2018 год – 22,90 грн, 2019 год – 25,25 грн, 2020-2021 гг. – почти 23 грн (во время акций можно взять и по 17 грн).

Молоко на рынке: от 20,50 грн до 26 грн.

Хлеб украинский в супермаркете:

2018 год – 15,99 грн, 2019 год – 22,69 грн, в 2020 году – 18,60 грн.

Буханка украинского на рынке: 24,50 грн.

Ранее мы рассказывали, что будет с ценами после Нового года и как избежать праздничной суеты и сэкономить.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама