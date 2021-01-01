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С 1 января в Украине выросла пенсия, но не для всех: кому добавят

1 января, 09:48

Сергей Мартынец , Александра Романюк

С наступлением 2021 года определенная категория пенсионеров будет больше получать от государства

С сегодняшнего дня в Украине вырастут пенсии для определенной категории граждан.

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Повышение коснется людей старше 65 лет, но только для тех, которые имеют страховой стаж 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины).

Минимальная пенсия для таких людей будет составлять уже не 2000, а 2400 грн (40% минимальной зарплаты).

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Напомним, что с 1 декабря 2020 года в Украине уже повышали пенсии. В связи с повышением прожиточного минимума, минимальная пенсия выросла до 1769 грн (+57 грн). Также в декабре повышенные пенсии и надбавки начали получать люди с инвалидностью, шахтеры, семьи военнослужащих (в случае потери кормильца), ветераны войны и члены семей погибших ветеранов войны, доноры. Читайте также, кому и когда добавят пенсию в 2021 году.

А тем временем сами украинцы рассказали, о каких пенсиях они мечтают. При этом на представление людей о приемлемом для них уровня пенсии влияют социально-демографические характеристики – пол, возраст, местность и регион проживания.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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пенсии пенсионеры

Источник: Сегодня

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