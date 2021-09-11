Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 💥 Обострение на Донбассе 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

С "банкопадом" в Украине разберется СНБО – Данилов

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
11 сентября, 13:06
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Этот вопрос Совету национальной безопасности поручил изучить президент Украины Владимир Зеленский
СНБО рассмотрит дело о массовом выводе из рынка банков
СНБО рассмотрит дело о массовом выводе из рынка банков / Фото: Коллаж: Сегодня

Вопрос "банкопада" и ответственных за него лиц рассмотрит Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по поручению президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в рамках форума YES Brainstorming в Киеве, который организован Ялтинской европейской стратегией и Фондом Виктора Пинчука.

Реклама

"Следующий кейс, который будет рассматриваться в Совете национальной безопасности и обороны по поручению президента Украины, – как произошло так, что денег нет, олигархи дополнительные появились после, скажем так, "банкопадов" в нашей стране", – заявил Данилов.

По его словам, такая информация должна быть публичной.

Санкции против Данилова и Кулебы

Российская Федерация пополнила список подсанкционных украинских чиновников – в новый список вошло более 70 фамилий. Страна-агрессор ввела санкции, в частности, против министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и секретаря СНБО Алексея Данилова.

Реклама

Санкции России были введены как "зеркальный ответ" Украине. Еще летом 2018 года Украина ввела ограничительные меры за оккупацию Крыма и Донбасса, кибератаки и военные действия. В этом году Совет национальной безопасности и обороны продлил санкции, 2018 года в отношении российских компаний и граждан, причастных к российской агрессии против Украины.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.73

Евро (€)

31.62

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
3 869 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять