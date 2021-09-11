С "банкопадом" в Украине разберется СНБО – Данилов

Этот вопрос Совету национальной безопасности поручил изучить президент Украины Владимир Зеленский

СНБО рассмотрит дело о массовом выводе из рынка банков / Фото: Коллаж: Сегодня

Вопрос "банкопада" и ответственных за него лиц рассмотрит Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по поручению президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в рамках форума YES Brainstorming в Киеве, который организован Ялтинской европейской стратегией и Фондом Виктора Пинчука.

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"Следующий кейс, который будет рассматриваться в Совете национальной безопасности и обороны по поручению президента Украины, – как произошло так, что денег нет, олигархи дополнительные появились после, скажем так, "банкопадов" в нашей стране", – заявил Данилов.

По его словам, такая информация должна быть публичной.

Санкции против Данилова и Кулебы

Российская Федерация пополнила список подсанкционных украинских чиновников – в новый список вошло более 70 фамилий. Страна-агрессор ввела санкции, в частности, против министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и секретаря СНБО Алексея Данилова.

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Санкции России были введены как "зеркальный ответ" Украине. Еще летом 2018 года Украина ввела ограничительные меры за оккупацию Крыма и Донбасса, кибератаки и военные действия. В этом году Совет национальной безопасности и обороны продлил санкции, 2018 года в отношении российских компаний и граждан, причастных к российской агрессии против Украины.