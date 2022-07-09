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"С нашего района все началось и фактически им закончилось", – история семьи, которой удалось вырваться из Мариуполя

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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9 июля, 17:20
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Война для Сергея началась в Мариуполе – дом его семьи располагался в 5 минутах от Азовстали
Фонд Рината Ахметова продолжает помогать украинцам
Фонд Рината Ахметова продолжает помогать украинцам / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Сергей – житель Мариуполя. В прошлом он профессиональный футболист, а недавно — главный тренер юношеской команды ФК "Мариуполь". В течение месяца мужчина вместе со своей семьей был вынужден прятаться от обстрелов в подвалах.

"Наш дом был расположен в 5 минутах от Азовстали. Поэтому можно сказать, что с нашего района все началось и фактически им кончилось", – говорит Сергей.

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К тому времени "зеленых коридоров" уже не было, поэтому эвакуироваться из города пришлось на свой страх и риск. Присоединившись к колонне из десяти машин, Сергей решает двигаться в направлении Запорожья. Дорога была сложной: чтобы добраться до города, нужно было преодолеть 18 вражеских блокпостов.

В настоящее время семья поселилась в Оболонском районе Киева. Как переселенцы, семья получила гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова в районном управлении социальной защиты населения.

"Раньше мы только видели и слышали о Фонде Рината Ахметова, а теперь столкнулись уже непосредственно. Большое спасибо за помощь и поддержку", – поблагодарил мужчина.

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Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона украинцев. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

"Сегодня" уже рассказывали историю двух братьев, родителей которых убили оккупанты. Также мы писали о молодых людях родом из Луганской области, которых постигла война в Харькове.

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