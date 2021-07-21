Доплаты к пенсиям и возможная отставка главы НБУ – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости среды, 21 июля

В среду, 21 июля Кабмин утвердил решение о вводе доплат к пенсиям для лиц с инвалидностью первой группы, издание Financial Times сообщило о шатающемся кресле под главной Нацбанка, а ПриватБанк отказался от мошеннической пирамиды.

Повысили доплаты к пенсиям для лиц с инвалидностью I группы

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На заседании 21 июля Кабинет министров ввел доплаты к пенсиям для лиц с инвалидностью первой группы. Доплачивать будут тем, кто получает меньше 2200 гривен. По подсчетам Кабмина, это более 31 тысячи человек. Они получит столько, чтобы их выплаты составляли минимум 2200 гривен в месяц.

На такие доплаты дополнительно понадобится 12,3 млн гривен в месяц. Как ранее сообщал сайт "Сегодня", Кабмин дополнительно направил из госбюджета 5,3 млрд гривен на выплаты пенсий, надбавок и на повышение пенсий в 2021 году. Ранее эти средства предусматривались на выплату пособий, теперь же их направили в Пенсионный фонд.

Появились доплаты пенсионерам с инвалидностью 1-й группы / Фото: Сегодня

Главу НБУ могут уволить

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Британское издание Financial Times, ссылаясь на два источника в окружении президента Украины Владимира Зеленского сообщило, что есть риск замены Главы НацбанкаКиррила Шевченко.

Главная проблема заключается в том, что кадровые скандалы внутри регулятора осложняют переговоры Украины с ключевым кредитором – Международным валютным фондом (МВФ).

Стратег по вопросам суверенного долга развивающихся стран в BlueBay Asset Management и специалист по Восточной Европе Тимоти Эш после последних кадровых перестановок в НБУ поставил под сомнение репутацию Шевченко на посту в НБУ. Эш считает, что независимость Нацбанка стала значительно слабее за год, который Шевченко возглавляет НБУ.

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Реклама Кириллу Шевченко грозит отставка. Но это не точно / Фото: Getty Images, НБУ, kirillshevchenko.com

Мошенники выманивают деньги от имени ПриватБанка

Стало известно, что в интернете появилась новая схема мошенничества, рассчитанная на клиентов государственного ПриватБанка. Злоумышленники зарегистрировали сайт p-invest.site, на котором использовали логотип и айдентику банка. Через этот сайт аферисты рекламируют инвестиции в псевдопроекты, от которых открестились в официальном комментарии представители "Привата".

Преступная схема больше напоминает пирамиду. Доверчивым украинцам предлагают до 8500 долларов дохода в месяц от инвестиций в национальные компании.

"Укрзализныця" обвиняет погоду в задержке поездов

Пресс-служба "Укрзализныци" сообщила о задержке нескольких пассажирских поездов и извинилась перед клиентами за неудобства. Некоторые составы опаздывали на два часа, некоторые – на полтора.

Причиной опоздание пассажиров были названы "сложные погодные условия".

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Поезда задерживаются / Фото: Getty Images, Сегодня

Лоукостеры предлагают дешевые билеты в Германию

Представленные в Украине лоукостеры мотивируют украинских туристов планировать поездки в немецкие города заранее, а посему ощутимо снизили билеты по некоторым направлениям.

Сейчас можно забронировать недорогие билеты на вторую половину сентября с продолжительностью поездки 2-7 дней в Дюссельдорф, Франкфурт, Кельн, Берлин и Карлсруэ.

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Напомним, 15 июля Совет Европейского Союза внес Украину в список государств, в отношении которых странам ЕС рекомендовали снять ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса. После этого европейские страны начали открывать границы для украинцев.