Самолет с украинскими туристами вылетел с Занзибара

Украинцев предупредили, что весь багаж может не поместиться

Самолет компании SkyUp с украинскими туристами, которые трое суток не могли вылететь домой после отдыха в Танзании, уже покинул Занзибар.

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Об этом рассказала одна из пассажирок рейса, передает hromadske.

Согласно информации издания все украинцы смогли вылететь с острова рейсом PQ 1972 Занзибар – Анталия – Киев.

В то же время туроператор Kompas Ukraine сообщил пассажирам, что поскольку рейс выполняется через Анталию, багаж придется пока частично оставить на Занзибаре – людей попросили взять в ручную кладь зимнюю одежду, которая пригодится при прибытии в Киев.

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Тем не менее, представители SkyUp эту информацию опровергли, сообщив, что самолет забрал весь багаж – якобы после взлета поступило сообщение, что все вещи погрузили на борт.

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Напомним, около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за поломки самолета, некоторым даже пришлось ночевать под открытым небом. Среди застрявших на острове оказалась и Анастасия Зинченко, которая год назад не могла вылететь из китайского Уханя из-за своей собаки.

Позже турецкие власти согласились принять самолет с украинскими туристами, которые трое суток не могли покинуть танзанийский остров Занзибар.

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