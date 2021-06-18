Санкции против Фирташа и Фукса, ЧС в Ялте и похороны Чапкиса – главные новости СЕГОДНЯ

В Киеве простились с танцором и хореографом Григорием Чапкисом, президент обещает медикам высокие зарплаты, а Франция выступила против вступления Украины в НАТО

Совет нацбезопасности провел новое заседание, Ялту заливают циклонные ливни, перед военными учениями Sea Breeze в Одессу вошли корабли НАТО, а Зеленский обещает медикам большие зарплаты – сайт "Сегодня" собрал главные новости пятницы, 18 июня.

Корабли НАТО в Одессе

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В Одессе "гостят" британский эсминец и голландский фрегат. Фото: коллаж "Сегодня"

В порт Одессы вошли два корабля НАТО – фрегат ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen F805 и британский эсминец HMS Defender D36.

Судна пришвартовались у 18 и 19 причалов соответственно в преддверии морских учений Sea Breeze 2021, которые пройдут с 28 июня до 10 июля включительно.

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Французский разведывательно-водолазный корабль Alize и американский ракетный эсминец USS Laboon тоже уже в Черном море. Все четыре корабля будут принимать участие в военно-морских учениях.\

Зарплаты медикам поднимут

Зеленский подписал указ о повышении минималки медикам. Коллаж "Сегодня"

В День медработника президент Владимир Зеленский подписал указ, установив ориентир минимального уровня оплаты труда для этой категории украинцев.

Он назвал два главных приоритета для власти:

создание новой медицинской инфраструктуры – современных больниц;

достойные зарплаты для медиков, чтобы у них была соответствующая мотивация работать.

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Президент пообещал, чтобы средний медицинский персонал получал не меньше 13,5 тыс. грн, а врачи – и не меньше 20 тыс. грн.

Франция против Украины в НАТО

Жан-Ив Ле Дриан пока не видит Украину в Североатлантическом альянсе. Фото: коллаж "Сегодня"

Французские власти пока что не видят возможности для присоединения Украины к Североатлантическому альянсу на правах полноправного члена.

Министр иностранных дел этой страны Жан-Ив Ле Дриан считает, что "на данный момент для этого еще нет условий".

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Однако дипломат считает эффективным и необходимым "постоянное давление" на Россию из-за ее агрессивных действий в отношении Украины.

В то же время, он хочет продолжать и поддерживать диалог с РФ, поскольку она "никуда не денется".

Оккупированная Ялта ушла под воду

Потоп в Ялте из-за дождей и выхода рек из берегов. Коллаж "Сегодня"

На оккупированную Россией Ялту обрушился циклон – улицы города превратились в реки, течение которых смывало даже автомобили.

Оккупационные власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации, закрыли въезд и начали эвакуацию жителей из затопленных зон.

Движение многих маршрутов общественного транспорта остановлено, подземные переходы затопило, частично отсутствует электроснабжение и связь.

Среди затопленных участков оказался и единственный выезд из городской станции скорой помощи.

Похороны Чапкиса

Общаться с журналистами на прощальной церемонии с Григорием Чапкисом президент не стал. Фото: коллаж "Сегодня"

В Национальной филармонии Украины в центре Киева прошла церемония прощания с легендарным танцором и хореографом Григорием Чапкисом.

На траурное мероприятие пришли десятки людей, в том числе семья Чапкиса, журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, певец Павел Зибров, хореограф Влад Яма и президент Владимир Зеленский.

Прощание длилось до 13:15. В это время гроб с телом маэстро вынесли из Национальной филармонии – похороны состоялись на Байковом кладбище.

Против Фирташа и Фукса ввели санкции

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Как сообщил Данилов, санкции были введены по следующим причинам:

по Фирташу ввели санкции из-за титанового завода в Крыму, который помогает российской оборонной промышленности;

по Фуксу ввели санкции за компанию Голден Дерик – она владеет месторождениями, на которые были наложены санкции.

О чем еще говорили в Украине и мире 18 июня, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Байдена в Белом Доме: что известно