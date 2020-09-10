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СБУ разоблачила чиновников, оформлявших загранпаспорта на боевиков "ДНР"

10 сентября, 14:57

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сотрудники миграционной службы оформляли документы даже без присутствия клиентов

Ранее уже ловили чиновников миграционной службы на липовых паспортах, а теперь Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц ГМСУ на незаконном оформлении украинских паспортов боевикам т.н. "ДНР".

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Силовики задокументировали незаконную деятельность сотрудников трех территориальных сервисных центров и одного из райотделов Главного управления ГМС Украины.

"Контрразведчики и следователи СБ Украины установили, что должностные лица госслужбы оформляли документы украинского образца, в частности загранпаспорта, жителям временно оккупированных территорий Донбасса с нарушением существующей процедуры и без личного присутствия гражданина. Задокументировано, что среди "клиентов" были чиновники оккупационной администрации и боевики террористической "ДНР", которые никогда не пересекали линию разграничения", – заявили в СБУ.

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Правоохранители наведались с обысками в офисные помещения сервисных центров и миграционной службы, где изъяли формы, которые были заполнены на представителей "ДНР" и хранятся в архивах и электронных реестрах. Суд определил, что данные документы будут недействительны. Во время обысков также обнаружено копии водительских удостоверений, экзаменационных карточек, медицинских справок на имя лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений.

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Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе и в Крыму "биометрику" для безвиза получили более миллиона человек. В миграционной службе отмечают, что украинцы с оккупированных территорий активно оформляют паспорта для безвизовых путешествий.

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СБУ Донбасс боевики паспорт загранпаспорт миграционная служба

Источник: Сегодня

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