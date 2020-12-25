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Сексуальное насилие в детдоме под Одессой: фигурант громкого дела не вернется в СИЗО

25 декабря, 14:41

Виктория Барановская Виктория Барановская

Он заплатил залог в размере 168 тысяч гривен

В Одесской области приняли громкое решение по главврачу Измаильского детдома, которого подозревают в развращении малолетних воспитанников.

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Об этом сообщается в сюжете "Сегодня".

Известно, что первое судовое заседание было закрытым. Журналисты находились за закрытыми дверями. Суд огласил приговор, мужчину арестовали на 2 месяца.

В зале суда подозреваемому стало плохо. У мужчины разболелось сердце, и его госпитализировали.

Как узнали "Сегодня" из собственных источников – в СИЗО подозреваемый в ближайшее время не попадет. Он заплатил залог в размере 168 тысяч гривен.

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В полиции этой информации не подтверждают.

"Полицейские установили, что более двух лет 59-летний мужчина, на которого были возложены обязанности по воспитанию и заботе о пострадавших – совершал в отношении них развратные действия и сексуальное насилие. За совершенное подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы", – сказала заместитель начальника следственного управления Нацполиции в Одесской области Инна Власова.

Напомним, что скандал вокруг детдома разгорелся летом, когда медсестры обвинили руководителя в развращении 5-летних воспитанниц.

Видео: Сегодня

Ранее мы сообщали, что во Львовской области мужчина попал на скамью подсудимых за изнасилование пятилетней дочери.

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Одесса педофилы воспитатель
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