Семья белорусов попросила защиты в Украине – пограничники

В то время как в Беларуси продолжаются задержания и обыски у лидеров оппозиции, на украинском-белорусской границе семья из этой страны попросила защиты в Украине. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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"Двое взрослых (мужчина и женщина) вместе с детьми прибыли в один из пунктов пропуска на украинском-белорусском участке границы в пределах Черниговской области. Во время пограничного контроля граждане сразу обратились к военнослужащим Государственной пограничной службы Украины отметив, что они нуждаются в дополнительной защите из-за притеснений в своей стране", – говорится в сообщении.

По словам мужчины, уже некоторое время они чувствовали давление со стороны белорусских правоохранительных органов. Однако из страны решили уехать, так как недавно против него якобы было заведено надуманное уголовное дело, связанное с взяточничеством.

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"Иностранцам разъяснен порядок обращения за защитой в соответствии с украинским законодательством и оформлен въезд в Украину в установленном порядке. В подразделение миграционной службы Украины направлено уведомление об обращении за защитой", - говорится в сообщении.

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В Госпогранслужбе отметили, что за последнее время в пунктах пропуска на государственной границе Украины за получением защиты обратились 15 граждан Беларуси.

Ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что белорусские оппозиционеры Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова не по своей воле выезжали в Украину из Беларуси.

По данным СМИ, Мария Колесникова отказалась от принудительной эмиграции и порвала на границе паспорт, чтобы ее нельзя было "выкинуть из страны". Ее задержали, а после отправили в минское СИЗО.

О ситуации в Беларуси смотрите в сюжете:

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