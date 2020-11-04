Семьям погибших от COVID-19 медиков не выплачивают обещанные компенсации

Чтобы доказать, что врач заразился на работе, его близким приходится пройти все круги бюрократического ада

Семьи медиков, которые умерли от коронавируса, до сих пор ждут обещанных компенсаций от государства. Сейчас их получили только 19 семей, из более чем 200. Новости "Сегодня" расскажут истории тех, кто пока только надеется на выплаты.

Видео: Сегодня

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Игоря мы застали на работе – в Черкасской городской больнице. Он работает хирургом, как и его уже покойный отец. Олег Гайда умер летом. Диагноз: COVID-19.

"22 июня он сдал тест. пришел результат отрицательный. 23 снова сдал, ответ пришел как "сомнительный". 24 июня уже он вон плохо себя чувствовал. пришел домой и лежал в ослабленном состоянии. Мама даже ему еду в постель носила. И 25 июня утром перезванивают: "О, мы пересмотрели, тест таки позитивный", – рассказывает Игорь Гайда, хирург, сын Олега Гайды, умершего от COVID-19.

Потом – реанимация, два дня в аппарате ИВЛ, но Олега Гайду не спасли.

В случае смерти медиков от COVID-19 государство обещает компенсацию их семьям – более полутора миллиона гривен. Но с этим не все так просто. Семья Гайдов собрала все необходимые документы. Но действительно ли покойный мог инфицироваться на работе, выясняет специальная комиссия.

"Определили, что да, действительно, связать смерть работника. Но был представитель соцстраха, который сказал: "Нет, мы против, потому что недостаточно данных", – отмечает Игорь Гайда.

И начинаются новые круги бюрократического ада. Еще одна комиссия подтверждает: заразился на работе.

"Два акта на руках. Я иду в соцстрах оформлять документы. Нам говорят: "Ну вы подождите сейчас начальника. Он вам все объяснит. Ну вы же понимаете, что это будет еще суд, потому что это очень большие деньги", – рассказывает сын погибшего.

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Дальше разговоров это дело не движется уже три месяца.

Если вы живете в большом городе, то скорее всего видели один из билбордов, с которого на нас смотрит терапевт Иван Венжинович. С начала пандемии спас десятки жизней, но сам – умер. Коллеги и родные говорят, что от осложнений вследствие коронавируса. Впрочем, тест на COVID-19 после смерти – отрицательный. А чтобы семья Венжиновичей получила компенсацию, диагноз необходимо подтвердить положительным ПЦР-тестом.

"Людям не нужны страшные миллионы, которые объявляются по телевидению. Людям нужно каждый день жить. Деткам тех врачей надо каждый день дать в школу есть, одеть ребенка надо, учить ребенка надо", – говорит Ирина, жена Ивана Венжиновича, которая сама тоже переболела COVID-19.

Погрешность в результатах тестов есть всегда. И иногда их переделать просто невозможно – до повторных тестов медики не доживают. Коронавирус продолжает уносить жизни врачей.

А тем временем президент Зеленский заявил, что дети погибших от COVID-19 медиков получат бесплатное образование.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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