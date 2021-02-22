Українська
$ 27,85
33,78
  1. Последние новости Украины

Шарий не явился на допрос: в СБУ отреагировали

22 февраля, 12:48

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

22 февраля Анатолий Шарий был вызван на допрос

Блогер Анатолий Шарий, которого СБУ обвинила в государственной измене, не явился на допрос.

Реклама

Как сообщает пресс-служба СБУ, такие действия можно расценивать как уклонения от следствия.

"22 февраля Анатолий Шарий был вызван для проведения следственных действий с участием подозреваемого, он не явился. Его неявку можно трактовать как уклонение от следствия", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что во удовлетворение ходатайства адвоката Шария Валентина Рыбина и он, и его подзащитный 25 февраля приглашаются для ознакомления с материалами производства.

В тренде
Украинских родителей душат поборами в школах. Когда это законно?

Напомним, Анатолию Шарию было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 "Государственная измена" и ч. 1 ст. 161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

Реклама

Также смотрите фото шикарной виллы Шария в Испании, правда, она незадекларированная. По оценкам журналистов, особняк на берегу моря стоит порядка миллиона евро.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

СБУ допрос
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину возвращается 20-градусный мороз: где и когда сильно похолодает
В Украину возвращается 20-градусный мороз: где и когда сильно похолодаетУкраина
"Трамвайный дрифт" в Харькове: вагоны сошли с рельсов, сносили столбы и деревья (фото)Украина
Гривня начинает дешеветь. Почему доллар пошел в рост и надолго ли это?
Гривня начинает дешеветь. Почему доллар пошел в рост и надолго ли это?Финансы
Доллар в Украине стал дешевле. Покупать или продавать валюту?
Доллар в Украине стал дешевле. Покупать или продавать валюту?Финансы
Доллар дешевеет: ждать ли весной курс ниже 27 гривен, как было год назад
Доллар дешевеет: ждать ли весной курс ниже 27 гривен, как было год назадЭкономика
Украинка создает реалистичные 3D-торты. Она прославилась в британских СМИ (видео)
Украинка создает реалистичные 3D-торты. Она прославилась в британских СМИ (видео)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять