Шарій не з'явився на допит: в СБУ відреагували

22 лютого Анатолій Шарій був викликаний на допит

Блогер Анатолій Шарій, якого СБУ звинуватила у державній зраді, не з'явився на допит.

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Як повідомляє прес-служба СБУ, такі дії можна розцінювати як ухилення від слідства.

"22 лютого Анатолія Шарій був викликаний для проведення слідчих дій за участю підозрюваного, він не з'явився. Його неявку можна трактувати як ухилення від слідства", – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що у задоволення клопотання адвоката Шарія Валентина Рибіна і він, і його підзахисний 25 лютого запрошуються для ознайомлення з матеріалами провадження.

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Нагадаємо, Анатолію Шарію було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 111 "Державна зрада" і ч. 1 ст. 161 "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

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Також дивіться фото шикарної вілли Шарія в Іспанії, щоправда, вона незадекларована. За оцінками журналістів, особняк на березі моря коштує близько мільйона євро.

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