Украине хватит ресурсов для закупки вакцин от COVID-19 – Шмыгаль

Правительство уже в этом году выделило 1,3 млрд грн на вакцины

Денис Шмыгаль / Фото: kmu.gov.ua

Украина будет иметь достаточно ресурсов для закупки вакцин против COVID-19.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

В 2021 году Украина гарантированно будет иметь значительно больше вакцин, чем запланированные 8 млн доз от COVAX. Для этой цели в госбюджете заложено почти 3 млрд грн, подчеркнул премьер.

Кроме того, он анонсировал создание специального фонда для накопления средств на вакцины и доплаты врачам.

Шмыгаль сообщил, что правительство уже в этом году выделило 1,3 млрд грн для Минздрава на вакцины.

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"На этой неделе закупку вакцин от COVID-19 обсудил с послами G7 и ЕС. Этот вопрос также прорабатывается совместно со Всемирным банком и ЕИБ. Соответствующая работа ведется и на уровне руководства США, Великобритании, Германии, других стран", – заявил премьер.

Правительство продолжает активные переговоры с Польшей, которая может стать страной-посредником в получении вакцин с ЕС.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину для Украины уже в конце января, в крайнем случае – в феврале.

Кроме того, Зеленский заверил, что украинский рынок будет открыт для платной вакцины против коронавируса. Ведь в Украине, как и во всем мире, есть сегмент людей, "которые не будут обращать внимания на цену".

Видео: Сегодня

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