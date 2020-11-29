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Шмыгаль прибыл в Турцию. Премьера интересуют турецкие технологии и промышленность

29 ноября, 13:27

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Украинские политики прилетели в Турцию самолетом Ан-148

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 29 ноября прибыл с официальным визитом в Турцию, где в течение двух дней проведет ряд встреч.

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Как сообщает "Укринформ", визит Шмыгаля продлится два дня – начинается в Стамбуле и завтра продолжится в столице Турции – Анкаре.

Сегодня премьер-министр Украины встретится с министром промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафой Варанком, представителями турецкого бизнеса. Завтра в Анкаре – встретится с руководством Турецкой Республики.

В рабочей поездке в Турцию премьер-министра Украины сопровождают:

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  • вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский
  • министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий
  • первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова
  • заместитель министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка

Украинская делегация прилетела в Турцию самолетом Ан-148, заинтересованность в котором ранее проявляла Турция.

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Напомним, Турция и Украина могут наладить авиасообщение с 1 июля. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее сообщалось, что Зеленский после встречи с Эрдоганом рассказал об амбициозной цели Украины и Турции – увеличить объем двусторонней торговли до 10 млрд долларов в год. В настоящее время объем двусторонней торговли составляет около 4 млрд.

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Турция АН-148 Владислав Криклий Денис Шмыгаль Олег Уруский
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