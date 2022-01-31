Шокирующая трагедия в Днепре: все о расстреле и печально известной части 3021 (видео)

27 января солдат-срочный убил 4 сослуживцев и одну гражданскую женщину, еще 5 человек получили тяжелые травмы

Трагедия, вызвавшая шок, боль и кучу вопросов. Город Днепр. Ночь. "Южмаш". Нацгвардеец из автомата застрелил 5 человек, столько же — ранил. А через несколько часов срочник сдался. Эта история обнажила огромную проблему. Есть ли дедовщина среди украинских солдат? Как минимум последние 10 лет нас убеждали, что этот пережиток советщины — в прошлом.

Трагедия, которая не укладывается в голове

Днепр. Глубокая ночь 27 января. На территории стратегического завода "Южмаш" нацгвардеец-срочник из автомата Калашникова расстрелял стражу. Четверо солдат и гражданское лицо погибли. Еще пятеро ранены. Прихватив оружие и патроны к нему, солдат покинул часть.

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Почему ночью молодой парень расстреливает сослуживцев?

"Я служил до войны — с 2007 по 2012 год. У меня служба была со срочниками, я был их психологом, и немного в теме, как проходит служба у срочников", — говорит военный психолог, ветеран боевых действий Андрей Козінчук.

И хотя служил в Вооруженных силах, убеждает, что принципы отбора в Нацгвардию — те же. Психологи, которые находятся в военкоматах, не заинтересованы в том, чтобы призывник был не пригоден к службе, поскольку военкомату важно закрыть план по набору срочников, говорит Андрей Козинчук. Иначе будут проблемы.

"Многие командиры не осознают роль психолога. То есть они не понимают, как пользоваться этим психологом. Им кажется, что он на бумажках должен быть и водить солдатов в музей", — рассказывает военный психолог, ветеран боевых действий Андрей Козинчук.

У задержанного на прошлой неделе нацгвардейца, согласно сообщениям из самой части, была хорошая характеристика. Однако появляется информация, что несколько месяцев назад он разнимал солдат.

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"После этого он сообщил командование о ситуации, которая имела место именно в этом подразделении. Однако после этой ситуации у него были преследования со стороны военнослужащих, которые проходили с ним службу", — говорит народный депутат, "Слуга народа" Александр Бакумов.

"А раз ты стукач, то ты вынес сор из избы. То это значит, что надо травить. И моральный прессинг идет такой. Тебе даже необязательно, чтобы тебе говорили, что ты — плохой. Достаточно, чтобы ты был "нерукопожатным". Худшее, что можно сделать с человеком, — это его обесценить", — отметил военный психолог, ветеран боевых действий Андрей Козинчук.

В военной части 3021 Национальной гвардии Украины говорят, что для решения вопросов морально-психологического обеспечения в части есть психолог, помогающий подготовиться и настроиться к несению службы во всех видах нарядов. Для решения личных вопросов проводит занятия по разгрузке личного состава, сплоченности и снимает психологически эмоциональное напряжение.

"Если у военнослужащего срочной службы есть какая-то беда, ему постоянно говорят: "Вот есть лейтенант, ты к нему идешь". Лейтенант говорит: "Идем выпьем чаю или покурим с тобой". Он выговаривается. Как правило, вот так выглядит эта беседа. В большинстве частей так оно и есть. А может быть такое, что много нецензурной брани, обесценение, что ты — никто, зовут тебя никак. Берешь тряпку и идешь туалет мыть", — рассказывает военный психолог, ветеран боевых действий Андрей Козинчук.

В воинской части действительно были самоубийства?

Действительно ли психолог и командиры выполняли свои функции в полном объеме?

"Есть подтверждающий видеоматериал с камер видеонаблюдения, что это действительно было самоубийство. Никто ему не помогал", — рассказывает о самоубийстве одного из военных первый заместитель командира воинской части 3021 Нацгвардии Украины Максим Кицелюк.

Как статистическое возведение заместитель печально известной части в Днепре доказывает информацию о якобы самоубийстве одного из военнослужащих в январе 2018 года. У родителей погибшего много вопросов к командирам.

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"Можно ли с перчаткой, одетой наверх кулака, при этом быть левшой и еще и сделать выстрел из автомата? Это возможно? Видно явные побои на лбу. Вам достаточно таких доказательств, чтобы понять, что этого человека избивали, потом в конце концов поняли, что уже дальше некуда деваться — кто-то неосторожно ударил. Затащили на пост — застрелили из чужого оружия. Не из его", — говорит отец погибшего нацгвардейца Мансур Вержаковский.

Однако это не единственная такая история из воинской части 3021 года.

"Мой сын Киба Андрей Андреевич пошел служить в армию, в воинскую часть 3021 в городе Днепр. Это было 24 апреля 2019 года", — рассказывает мать погибшего нацгвардейца Анна Киба.

Прослужил там два с половиной месяца.

"1 июля у моей мамы — его бабушки — был день рождения. Он попросил телефон — позвонить, поздравить бабушку. Позвонил — поздравил бабушку. В обед мне позвонили и сказали, что ваш сын найден на посту с выстрелом в голову", — вспоминает мать погибшего нацгвардейца Анна Киба.

Во время разговора Андрей был спокоен. Единственное, что вызвало беспокойство у родных:

"Он нам сказал такую фразу, что в части за старшими все смотрят, но когда мы выезжаем на полигон, на стрельбище – их никто не контролирует. Они над новичками делают то, что хотят", – рассказывает мать погибшего нацгвардейца Анна Киба.

Что происходит в части 3021?

"Морально начали травить, издеваться. Я очень сильно плакала. И потому, что я плакала, они больше надо мной издевались", — вспоминает военнослужащая воинской части 3021 Национальной гвардии Украины Елена Липовенко.

Вспоминает Елена свою службу в воинской части 3021. Однажды у многих солдат была высокая температура, однако медицинскую помощь никто не оказывал. Тогда она уехала в частную больницу. Уже там получала многочисленные звонки с требованиями немедленно вернуться. Угрожали гауптвахтой и уголовной ответственностью. По возвращении, во время очередного караула, Елена потеряла сознание. Помощь снова никто не оказывал.

"Я им сказала: "Или я что-то с собой сделаю, или, пожалуйста, окажите мне скорую помощь". Они меня отвезли к своим знакомым врачам, минуя санпропускник. То есть в обычную больницу", — рассказывает военнослужащая воинской части 3021 Национальной гвардии Украины Елена Липовенко.

Там ее тоже игнорировали. Помогли двое нацгвардейцев, которые находились в больнице.

"Их бросали в караул и не предоставляли им сна, не предоставляли им отдыха. Поэтому у одного военнослужащего произошли галлюцинации, он потерял сознание и ему вырезали среднее ухо. Второй военнослужащий — была высокая температура очень продолжительное время. Во время несения службы в карауле на посту он упал в люк, велись ремонтные работы, он упал в люк и повредил себе колено. Довели его до того, что у него был абсцесс колена", — вспоминает военнослужащая воинской части 3021 Национальной гвардии Украины Елена Липовенко.

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Но все это не оправдывает стрелка, который спокойно убивает не только сослуживцев, но и гражданскую женщину. Не может не шокировать, как парень без всякого сожаления рассказывает на камеру, как методично убивал. Через пять часов после совершенного Артема задержали в городе Подгородное.

В субботу, 29 января, в Днепре простились с убитыми нацгвардейцами и контролершей КПП "Южмаша".

Судебное заседание

60 суток ареста без права внесения залога. Так решил суд до тех пор, пока продолжается следствие. На заседании Артем раскаялся и признал себя виновным. Единственное, о чем попросил — отправить его в следственный изолятор. В любом случае не на гауптвахту воинской части 3021.

Ход следствия может измениться?

Если будет установлены факты несоблюдения определенных процедур, правил воинских частей, или были доказаны факты травли лица, совершившего правонарушение, преступление, признаки преступления, то это значительно может повлиять на картину происшествия. Поскольку фактически за все в части отвечает командир.

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"Моим приказом командование полка было отстранено от исполнения обязанностей, чтобы они не могли влиять на ход расследования и на ход следствия. Это – командир полка, начальник штаба полка и заместитель командира полка по работе с личным составом", — отметил командующий Национальной гвардии Украины 2019-2022 Николай Балан.

Рапорт об уходе написал и командующий Нацгвардией. Владимир Зеленский принял отставку.

Трагедия 27 января

Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и "скорую". Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша". После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев . Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.

. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей. Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.

Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства , затем скрывали факты и даже получали повышение.

, затем скрывали факты и даже получали повышение. В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.

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