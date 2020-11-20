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Штрафы за отсутствие маски: кто будет штрафовать, и как можно этого избежать

20 ноября, 10:47

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Взимать штрафы будет полиция и комиссия по эпидемиологическому контролю

Маску или респиратор теперь обязательно носить в общественных местах и ​​транспорте – закон об этом уже подписал президент. За нарушение украинцев ждет штраф – до 255 гривен. Кто же будет контролировать масочный режим и как будут наказывать нарушителей? Подробнее в сюжете новостей "Сегодня".

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В маске отныне обязательно надо быть в: лифте, в подъездах жилых домов, на детских площадках, в учебных заведениях или на их территории, в подземных переходах, транспорте, кафе, ресторанах и кинотеатрах.

Взимать штрафы будет полицейские или комиссия по эпидемиологическому контролю. Однако пока неизвестно, как будут заставлять нарушителя без маски добровольно все оплатить и предоставить персональные данные для составления протокола.

"Конечно, если человек не захочет представиться, не будете иметь при себе документов – это может создать дополнительные трудности для составления админпротокола. Но в этом случае такой человек может быть задержан", – объясняет юрист Михаил Ильяшев.

Стоит отметить, что большое количество украинцев одобряет введение строгого масочного режима. Потому что не раз делали замечания людям без масок, а в ответ получали только брань.

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А вот в Европе суммы штрафов значительно выше. Выйти без маски в Германии стоит 150 евро, в Испании – 400 евро, а в Италии и Великобритании – 1000 евро.

Напомним, что штрафы за пребывание в общественных местах в Украине без защитных масок ввели еще в начале карантина. Изначально предполагалось, что с нарушителей будут требовать от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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штрафы карантин маска коронавирус

Источник: Сегодня

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