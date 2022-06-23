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Синоптики дали противоречивый прогноз погоды

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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23 июня, 11:13
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Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, в каких регионах можно будет насладиться солнцем, а где лучше взять с собой зонтик
Погода порадует жителей столицы. Фото: коллаж "Сегодня"
Погода порадует жителей столицы. Фото: коллаж "Сегодня"

Прогноз погоды в Украине на 24 июня, подготовленный синоптиками, не особо порадует жителей нашей страны. На Левобережье ожидаются дожди и грозы. На западе и в большинстве южных областей температура воздуха достигнет максимум 29 градусов тепла, а на севере, в центре и на востоке Украины будет чуть прохладнее. Нелетную погоду прогнозируют в Харькове, Луганске, Донецке, Запорожье, Днепре, Полтаве, Кропивницком, Черкассах, Николаеве, Херсоне и Одессе.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в регионах и Киеве завтра, 24 июня

На западе Украины будет солнечно. Температура воздуха днем будет колебаться в районе 24-29 градусов со знаком плюс, а вот ночью будет прохладно – 11-16 градусов тепла. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

В южных областях ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха днем составит 22-26 градусов тепла, ночью – 12-17 градусов. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

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На востоке страны также будут осадки. Температура воздуха днем местами поднимется до 27 градусов тепла, ночью составит 11-15 градусов. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

В центральных областях и на севере страны практически без осадков. Воздух днем прогреется до 26 градусов тепла, ночью будет 12-16. В Киеве будет солнечно и тепло.

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Жара в Киеве
Жара в Киеве
Жара в Киеве
Жара в Киеве
Жара в Киеве
Жара в Киеве
Жара в Киеве
Жара в Киеве
Жара в Киеве
Жара в Киеве
Жара в Киеве
Жара в Киеве
Жара в Киеве
Жара в Киеве
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Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям подробный прогноз на все четыре сезона 2022 года.

Также напомним, кто подвержен метеозависимости.

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