"Ситуация с COVID-19 очень тяжелая": Гармаш рассказал, что происходит в "Л/ДНР"

Такое впечатление, что Россия намеренно усугубляет ситуация в ОРДЛО, говорит представитель ТКГ

В ОРДЛО не могут справиться с эпидемией COVID-19, и ситуация там сейчас очень тяжелая. И это даже несмотря на то, что там явно заниженная статистика. Только смертность и оккупированных территориях превышает средний показатель в мире.

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Об этом рассказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, передает Guildhall.

"По моей информации, ситуация очень тяжелая. Даже по той статистике, которую дают в "ДНР" и "ЛНР", и которой, безусловно, нельзя верить, ситуация у них хуже, чем средняя в мире. Смертность больше девяти, при том, что средняя в мире 5-6, то есть реальные масштабы мы можем себе только представить", – сказал он.

По его словам, на оккупированных территориях серьезная проблема с медикаментами, их себе не могут позволить даже те, у кого есть деньги. Более того, боевики закрыли КПВВ и люди не могут купить лекарства на свободной территории Украины.

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"Такое впечатление, что россияне специально усугубляют ситуацию, пытаясь уменьшить количество людей, которых необходимо субсидировать на оккупированных территориях пенсиями и другими выплатами", – говорит Гармаш.

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Как сообщали новости "Сегодня", "министр здравоохранения ЛНР" Наталья Пащенко сообщала, что Россия проигнорировала их просьбу дать вакцину от коронавируса. Пока президент РФ Владимир Путин хвастается вакциной, на оккупированных им территориях Украины эпидемиологическая ситуация только ухудшается.

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