Похищают людей и заставляют ездить с белыми флагами. Что творят оккупанты в Херсонской области

Российские военные издеваются над жителями Херсонской области и плодят фейки для пропаганды РФ – как живут люди во временной оккупации

Оккупанты захватили населенные пункты Херсонской области / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсонской области участились случаи похищения людей. Российские оккупанты берут в плен местных чиновников, активистов, журналистов, военных и членов их семей.

Об этом сообщила корреспондент в общем эфире телеканалов.

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Кроме похищения секретаря Новокаховского горсовета Дмитрия Васильева, известно о еще шести подобных случаях. Оккупанты отпустили мэра Скадовска Александра Яковлева, сейчас он продолжает работу. Однако о судьбе секретаря Скадовского горсовета Юрия Палюха ничего не известно.

"Херсонская область в полной блокаде, невозможно уехать в любом направлении, кроме временно оккупированного Крыма. Люди пытаются дождаться "зеленого коридора", чтобы выехать на мирную территорию Украины. У нас нет продуктов, продовольствия, особая проблема с медикаментами", – сказала журналистка.

Оккупанты плодят фейки в регионе

Оккупанты пытаются задобрить местных жителей с помощью "гуманитарной помощи", но безуспешно. В Сети уже распространяют видео, где люди берут продукты у военных. Однако это массовка, привезенная специально для сюжетов пропагандистов. Кроме того, в соцсетях показали фото, как в транспорт оккупантов садится много людей.

Местные власти просят жителей не общаться с оккупантами и без надобности не выходить на улицу. В некоторых районах военные РФ патрулируют улицы, ограничивают движение и разрешают авто ездить только с белыми флагами. Таким образом они хотят создать еще один фейк – якобы местные не оказывают сопротивления.

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Оккупанты берут в плен украинцев

Вечером 15 марта российские оккупанты устроили погром в здании Бучанского городского совета и взяли в плен украинских волонтеров и сотрудников горсовета. Они до последнего помогали местным жителям под обстрелами. Когда военные РФ уезжали, они выбросили паспорта людей и другие документы.

В этот же день оккупанты взяли в заложники украинского спасателя Алексея Данченко в городе Гостомеле Киевской области, когда он эвакуировал мирных жителей.

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