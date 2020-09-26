Следователи назвали новые версии крушения Ан-26 в Харьковской области

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) рассматривают четыре версии авиакатастрофы в Харьковской области.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
В частности, следствие назвало такие версии:
- техническая неисправность агрегатов летательного аппарата;
- ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем;
- ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;
- ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.
Также в ГБР уточнили, что правоохранители уже осмотрели место инцидента, получили документацию, опросили свидетелей и назначили экспертизы.
Напомним, недавно в Службе безопасности Украины опубликовали поминутный разбор событий, которые предшествовали крушению.
Также мы сообщали, что на месте авиакатастрофы военного транспортного самолета Ан-26 спасатели обнаружили бортовой самописец.
Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом
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