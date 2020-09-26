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Следователи назвали новые версии крушения Ан-26 в Харьковской области

26 сентября, 11:04

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Правоохранители уже опросили свидетелей

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) рассматривают четыре версии авиакатастрофы в Харьковской области.

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В частности, следствие назвало такие версии:

  • техническая неисправность агрегатов летательного аппарата;
  • ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем;
  • ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;
  • ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Также в ГБР уточнили, что правоохранители уже осмотрели место инцидента, получили документацию, опросили свидетелей и назначили экспертизы.

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Напомним, недавно в Службе безопасности Украины опубликовали поминутный разбор событий, которые предшествовали крушению.

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Также мы сообщали, что на месте авиакатастрофы военного транспортного самолета Ан-26 спасатели обнаружили бортовой самописец.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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