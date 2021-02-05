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Сломать советскую систему в оборонке: насколько успешно идет реформа ОПК

5 февраля, 23:05

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Реформа отрасли заключается в том, чтобы каждая гривня работала на оборону

Хочешь мира – готовься к войне. В Украине продолжается реформа оборонно-промышленного комплекса. Ее главная задача определена Советом национальной безопасности и обороны – своевременно и качественно обеспечить украинскую армию всем необходимым.

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Что сделано и какие решения еще нужно принять, новостям "Сегодня" рассказывает Мирослав Откович в завершающей серии цикла "Украинская броня".

До 2014 года украинская оборонная промышленность работала в основном на экспорт. Из-за отсутствия средств армия не финансировала перспективные разработки и не покупала новую технику. Ситуацию изменила война. Теперь государство ежегодно тратит порядка одного миллиарда долларов на модернизацию и закупку вооружения. Реформа оборонной отрасли заключается именно в том, чтобы эти средства попали непосредственно к производителям, чтобы каждая гривня работала на оборону.

Сейчас правила игры на рынке вооружений изменились. Еще в прошлом году был принят закон "Об оборонных закупках". На смену старым коррупционным схемам пришли тендеры через систему "Прозорро". Теперь расходы военных можно увидеть онлайн: каждый комплект одежды, гвоздь или другое оборудование – все продают и покупают прозрачно.

Военный эксперт Михаил Самусь говорит:

"Когда мы говорим о государственном оборонном заказе, фактически его уже не существует. То есть новый закон полностью ломает советскую систему, и вводит нормальную цивилизованную систему открытых оборонных закупок".

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Впрочем, это лишь первый шаг. Сейчас в сфере военной промышленности формируют единую государственную политику. Лишнее имущество выставляют на продажу. То, что понадобится для обороны, наоборот, объединяют в холдинги. Чтобы каждый отвечал за свою сферу.

Генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Юрий Гусев рассказывает:

"Первоочередные шаги, которые мы сейчас реализуем, это проведение инвентаризаций, это подготовка комиссий, чтобы преобразование предприятий происходило наиболее эффективным способом. Чтобы корпоратизованный "Укроборонпром" мог обеспечивать трансфер технологий, иметь доступ ко внешним финансовым рынкам, создавать совместные проекты с нашими международными партнерами".

Один из первых примеров стратегического сотрудничества армии и промышленности мы увидели в Харькове. В Конструкторском бюро имени Александра Морозова воплощают программу "Краб".

Генеральный конструктор КБ Владимир Жадан говорит, что Минобороны передало им танк Т-64, в конструкторском бюро его разобрали. Необходимые для производства узлы оставили у себя, а остальные вернут МО.

Cуть программы "Краб" в том, чтобы заменить старые российские комплектующие новыми собственного производства. Таким образом, модернизированный Т-64 уже в этом году будет состоять 100-процентно из украинских деталей и станет базовым танком Вооруженных Сил Украины.

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Главный конструктор программы "Краб" Александр Лазурко рассказывает:

"Танк Т-64 подвергается глубокой модернизации. Это повышение подвижности танка за счет установки двигателя на 1000 лошадиных сил, а также применения более современных систем прицеливания и управления огнем".

Видео: Сегодня

Над каждой масштабной программой в сфере обороны работают десятки украинских предприятий в Харькове и Львове, Киеве и Николаеве.

На заводе "Маяк" научились делать мощные снайперские винтовки с прицельной дальностью стрельбы более трех километров. В КБ "Луч" конструируют и изготавливают ракеты "Нептун". Бронетанковые заводы готовы поставлять армии боевые машины "Дозор-Б". Авиаремонтники ставят на крыло и модернизируют боевые самолеты МиГ-29.

Мало-помалу цена агрессии против Украины становится слишком высокой. Ведь каждый, кто хочет мира, должен готовиться к войне.

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Минобороны танки ОПК МиГ-29 танк-64 оборонка реформы Украинская броня

Источник: Сегодня

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