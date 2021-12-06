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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Смертельное ДТП в Житомирской области и подорожание алкоголя в Украине — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
6 декабря, 06:00
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В Житомирской области в ДТП погибли три человека, а с нового года в Украине подскочат цены на алкоголь
ДТП в Житомирской области унесло жизни 3 человек, а спиртные напитки в Украине подорожают/Коллаж: Сегодня
ДТП в Житомирской области унесло жизни 3 человек, а спиртные напитки в Украине подорожают/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Житомирской области два автомобиля столкнулись лоб в лоб: среди погибших — двое детей

В Житомирской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на автодороге Киев-Чоп. Столкнулись легковик Daewoo Lanos и грузовик. В результате ДТП, мужчина и двое детей 2010 и 2016 годов рождения погибли на месте. Женщину, находившуюся за рулем Daewoo Lanos, госпитализировали с тяжелыми травмами.

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На месте аварии работали спецслужбы/Коллаж: Сегодня
На месте аварии работали спецслужбы/Коллаж: Сегодня

Все в дыму: в Киеве горел рынок "Оболонь"

В Киеве на улице Героев Днепра горел рынок "Оболонь". На месте инцидента работала ГСЧС. Возгорание возникло в нескольких киосках, с распространением огня на рядом расположенное 2-этажное здание. В результате пожара 8 торговых павильонов уничтожены огнем и 22 огнеборцам удалось спасти.

Пожарным удалось потушить пламя/Коллаж: Сегодня
Пожарным удалось потушить пламя/Коллаж: Сегодня

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В Украине с нового года подорожает алкоголь

С января месяца 2022 года в Украине согласно законопроєктом № 5600, который приняла Верховная Рада, подорожают алкогольные напитки. Вводятся новые правила расчета "пивного акциза", который будет опираться на количество этилового спирта в напитке.

В Украине вводят новые правила расчета "пивного акциза", который будет опираться на количество этилового спирта в напитке/Коллаж: Сегодня
В Украине вводят новые правила расчета "пивного акциза", который будет опираться на количество этилового спирта в напитке/Коллаж: Сегодня

Пытался избавиться от змей: американец дотла сжег собственный дом

В Соединенных Штатах Америки в городке Пулсвилле мужчина дотла сжег свой дом, когда пытался избавиться от змей. Убытки оцениваются в $1 млн. Возгорание началось в подвале, где мужчина разложил тлеющие угли, чтобы дым расходился по дому. Однако, угольки оказались слишком близко к легковоспламеняющимся материалам. За короткое время огонь охватил все здание.

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Мужчина не планировал намеренно сжигать свое жилье/Коллаж: Сегодня
Мужчина не планировал намеренно сжигать свое жилье/Коллаж: Сегодня

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