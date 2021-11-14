Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🇪🇺 Красная зона ЕС ⚠ Палач Палыч 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Солнечно, но по-осеннему прохладно: погода в Украине на 14 ноября (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
14 ноября, 06:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной, без осадков
Серьезных осадков не прогнозируют. Коллаж "Сегодня"
Серьезных осадков не прогнозируют. Коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 14 ноября, в Украине будет солнечно, без осадков и по-осеннему прохладно.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Реклама

Подробности

На Западной Украине небо весь день будет в плену облаков. Небольшое прояснение возможно только во второй половине дня. Температура воздуха составит +5...+7 градусов. На Востоке будет несколько прохладнее – +4...+6 градусов. Однако погода также будет облачной. Серьезных осадков не прогнозируют.

На Севере облачная погода будет держаться до самого вечера. Столбики термометров покажут +5...+7 градусов. Осадков ожидать не стоит. Гораздо теплее будет в южных регионах – до +11 градусов в Крыму. Весь Юг будет окутан туманами, водителям следует быть осторожными на дорогах.

Реклама

Читайте также

  • Мы сообщали, какой будет зима в Украине. Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года.
  • Украине нужно готовитьсяк природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.

погоданепогода
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! В Карпатах встретили настоящий зимний рассвет

Подробнее
Stop Fake
Вакцинация не повышает иммунитет от COVID-19?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Реальная мистика 🎃
Дневник независимости 🇺🇦
Короновирус за неделю

145 135

заболело за неделю в Украине

-5%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.1

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

29.91

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять