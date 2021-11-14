Сонячно, але по-осінньому прохолодно: погода в Україні на 14 листопада (мапа)

У неділю, 14 листопада, в Україні буде сонячно, без опадів та по-осінньому прохолодно.
Про це говориться у прогнозі Українського гідрометцентру.
Подробиці
На Західній Україні небо буде вдень хмарним. Невелике прояснення можливе лише у другій половині дня. Температура повітря становитиме +5...+7 градусів. На Сході буде дещо прохолодніше – +4...+6 градусів. Проте погода також буде хмарною. Серйозних опадів не прогнозують.
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На Півночі хмарна погода триматиметься до самого вечора. Стовпчики термометрів покажуть +5...+7 градусів. Опадів не варто очікувати. Набагато тепліше буде у південних регіонах – до +11 градусів у Криму. Весь Південь буде оповитий туманами, водіям слід бути обережними на дорогах.
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