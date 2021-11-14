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СЬОГОДНІ Новини України

Сонячно, але по-осінньому прохолодно: погода в Україні на 14 листопада (мапа)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
14 листопада, 06:16
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У Києві протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів.
Серйозних опадів не прогнозують. Колаж "Сьогодні"
Серйозних опадів не прогнозують. Колаж "Сьогодні"

У неділю, 14 листопада, в Україні буде сонячно, без опадів та по-осінньому прохолодно.

Про це говориться у прогнозі Українського гідрометцентру.

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Подробиці

На Західній Україні небо буде вдень хмарним. Невелике прояснення можливе лише у другій половині дня. Температура повітря становитиме +5...+7 градусів. На Сході буде дещо прохолодніше – +4...+6 градусів. Проте погода також буде хмарною. Серйозних опадів не прогнозують.

На Півночі хмарна погода триматиметься до самого вечора. Стовпчики термометрів покажуть +5...+7 градусів. Опадів не варто очікувати. Набагато тепліше буде у південних регіонах – до +11 градусів у Криму. Весь Південь буде оповитий туманами, водіям слід бути обережними на дорогах.

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