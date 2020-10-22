Сообщайте о "гречкосействе": Венедиктова накануне выборов обратилась к украинцам

С начала избирательной кампании многие кандидаты уже отличились нарушениями

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова накануне местных выборов призывает украинцев сообщать правоохранительным органам о подкупе избирателей. Уже замечены факты традиционных "сеток" и "гречкосейства" во всех его проявлениях.

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Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Она отметила, что кандидаты борются за мандаты не только добрыми делами или содержательными программами, но и грязными технологиями и схемами, не обошлось без традиционных "сеток и гречки".

По ее словам, на сегодняшний день начато 475 уголовных производств, из которых 234 – касательно непосредственного нарушения избирательного законодательства. С начала избирательной кампании сообщено о подозрении 28 лицам в 19 уголовных производствах, в суд направлен один обвинительный акт.

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Венедиктова привела в пример самые яркие случаи:

разоблачена т.н. "сетка" – задержаны два человека во время получения более 40 тыс. долл. за данные о тысяче избирателей, которые соглашаются голосовать за конкретного кандидата в мэры Одессы;

в Одесской области задержали на взятке в 25 тыс. грн кандидата в депутаты Подольского горсовета за попытку подкупа члена теризбиркома;

в Киевской области кандидат на должность главы объединенной территориальной громады поздравлял учителей конвертами с 1 тыс. грн;

в Кировоградской области кандидат в мэры Светловодска "купил" двойника для конкурента, который должен был "утянуть" часть голосов у реального кандидата.

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"Я призываю граждан, которые стали свидетелями или жертвами таких правонарушений, сообщать о них в правоохранительные органы. Если на вас оказывается давление, вам предлагают за голос деньги или подарки, угрожают или препятствуют вашему праву избирать или быть избранным, помните – так же нечестно эти кандидаты будут действовать и когда получат заветные мандаты. Ваше заявление в полицию, СБУ, ГБР или в ближайшую прокуратуру может многое изменить, как и ваш бесценный голос на выборах", – сказала Венедиктова.

Видео: Офис генпрокурора

В преддверии местных выборов в Украине вместо гречки кандидаты в депутаты стали дарить избирателям антикоронавирусные наборы. Это салфетки, антисептики и защитные маски. Пандемия COVID-19 заставляет политиков быть креативными. Сайт "Сегодня" разбирался, чем еще привлекают избирателей участники предвыборной гонки.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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