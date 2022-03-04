Сотрудники Офиса прокурора Гаагского трибунала выехали в Украину для расследования военных преступлений РФ

Россия будет отвечать за свои поступки

Начинается расследование преступлений Российской Федерации/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Украину выехали сотрудники Офиса прокурора Гаагского трибунала для начала расследованияпреступлений РФ против Украины

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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"Сотрудники Офиса прокурора Гаагского трибунала Карима Хана выехали в Украину, чтобы приступить к расследованию военных преступлений России против Украины. Дебилитаризация началась!", — написал Гончаренко.

Как началась война?

Утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о "специальной операции" на территории Украины. После этого в ряде городов Украины начались взрывы и убийства мирного населения. Российские власти совершили большую ошибку, когда объявили войну. Тысячи солдат РФ уже уничтожены. Вооруженные силы Украины держат ситуацию под контролем. Народ Украины не отдаст ни пяди своей земли оккупантам. Враг понесет наказание за содеянное.

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